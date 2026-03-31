簡単でおいしくて一石二鳥！ 栄養満点のせいろ蒸しで胃腸も整う／わたしの1ヶ月1000円ごほうび3
物価高が続く昨今。節約も大事なことですが、時には自分にちょっとした“ごほうび”をあげて、日々を楽しく過ごしてみませんか？
【漫画】『わたしの1ヶ月1000円ごほうび（1〜3巻）』を第1回から読む
10年間派遣社員として年収200万の生活を送ってきたおづまりこさん。数年前から1ヶ月1000円の「ごほうび予算」で、なんでも好きなものを買っていいルールを設けています。ごほうびは、美味しい食べ物からちょっとした癒し、挑戦してみたいことなど様々。1000円とじっくり向き合うと色々な選択肢があり、自分が一番好きなことややりたいことが見えてきます。
『わたしの1ヶ月1000円ごほうび』は、楽しく暮らすためのヒントが詰まったコミックエッセイです。
※本記事は『わたしの1ヶ月1000円ごほうび3』（おづまりこ/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました。
※本編は著者の実体験に基づくエッセイです。商品・サービス内容、価格等は変更となる場合がありますのでご了承ください。
【漫画】『わたしの1ヶ月1000円ごほうび（1〜3巻）』を第1回から読む
10年間派遣社員として年収200万の生活を送ってきたおづまりこさん。数年前から1ヶ月1000円の「ごほうび予算」で、なんでも好きなものを買っていいルールを設けています。ごほうびは、美味しい食べ物からちょっとした癒し、挑戦してみたいことなど様々。1000円とじっくり向き合うと色々な選択肢があり、自分が一番好きなことややりたいことが見えてきます。
『わたしの1ヶ月1000円ごほうび』は、楽しく暮らすためのヒントが詰まったコミックエッセイです。
※本記事は『わたしの1ヶ月1000円ごほうび3』（おづまりこ/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました。
※本編は著者の実体験に基づくエッセイです。商品・サービス内容、価格等は変更となる場合がありますのでご了承ください。