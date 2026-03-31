元HKT48でタレントの山本茉央（29）が31日、インスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。

山本は「この度、新しい命を授かりました」と報告。「現在は安定期に入り、このタイミングでのご報告とさせていただきました。毎日胎動も沢山感じられるようになってきてお腹に話しかけています 昨年12月頃からゴルフのお仕事をお断りすることが増えてしまい、ご迷惑をおかけした皆さま、温かく対応してくださり本当にありがとうございました。これからは体調を第一に、マタニティライフとマタニティゴルフをゆるく楽しみながら発信していきます！！ 予定日は8月頃です 元気な赤ちゃんに会える日を楽しみに日々過ごしていきたいと思います 今後とも温かく見守っていただけると嬉しいです」とつづった。

山本は13年の「第1回AKB48グループドラフト会議」でHKT48に加入し、18年に卒業。卒業後は、特技をいかしたゴルフタレントとして、YouTubeなどでも活躍中。25年8月にはYouTubeでゴルフで知り合ったという一般男性と結婚したことを発表していた。