新しい季節にきゅん♡ Ray㋲が見つけたときめき高まる【春アイテム】特集

少しずつあたたかくなってきて、おしゃれも気分も春モードにシフト中。そこで今回は、Ray㋲の加藤ナナ・村瀬紗英・金川紗耶がときめいた「春らしいアイテム」を集めました。読んだ後、きっとあなたも春を探したくなるはず。新しい季節のヒントを受け取って♡

Ray model clip vol.84 テーマ：わたしの見つけた春いちばん♡ なぜかワクワク待ち遠しい春の訪れ。Rayモデルたちは、お洋服やコスメ、自然のなかから“春”を見つけていました。今回は、そのときめきを少しおすそ分けします♡

Check! 加藤ナナ お花屋さんで見つけた春ピンク色のチューリップ 「お花屋さんにチューリップが並びはじめると春が来るなぁって実感します。お部屋にいても春を感じたくて、ピンクのお花をおうちに連れて帰りました」

Check! 村瀬紗英 大好きなイヴ・サンローランのグロスプランパー春らしいコーラルカラーの4番を新調♡ 「春に向けて髪色を明るくしようかなって計画中。それにあわせて、リップも多幸感あふれるオトナコーラル系カラーを買ってみました。こちらはイヴ・サンローランのグロスプランパーの4番♡」

Check! 乃木坂46・金川紗耶 Mardi Mercrediのトレーナーお花が可愛い主役級な１枚 「黒地にパッと目をひく、ピンクのお花にひと目ぼれ♡ Mardi Mercrediのトレーナーはオトナでも着られる、ほどよい甘さの花柄だし、春にぴったり」

加藤ナナ

金川紗耶

村瀬紗英

Ray編集部 副編集長 小田和希子