

香川県警察本部

佐賀県の男性から投資名目で現金27万円をだまし取ったとして、茨城県水戸市の無職の女（31）が31日、詐欺や窃盗などの疑いで香川県警に逮捕されました。女は香川県の女性から現金をだまし取った詐欺の疑いで逮捕されていて、その捜査で今回の容疑が浮上しました。

香川県警によりますと、女は氏名不詳者らと共謀し、2025年5月28日から29日までの間、佐賀県の男性に電話で「頭金を払ったら多めに払い戻される」とうそを言いました。そして女らが管理する他人名義の預金口座に現金27万円を振り込ませた疑いが持たれています。

女は5月29日、神奈川県内のATMで他人名義のキャッシュカードを使って現金26万9000円を引き出した疑いも持たれています。女は「出し子」とみられています。

女は2026年3月10日、香川県の女性から現金150万円をだまし取った詐欺の疑いで香川県警に逮捕されました。その捜査で他人名義のキャッシュカードを押収し、今回の容疑が浮上しました。

警察の調べに対して女は「出金したことは間違いないが、男性をだましたことは知りません」と容疑を一部否認しています。警察が余罪や共犯者について調べています。