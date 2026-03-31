【初音ミク Happy 16th Birthday Ver.】 2027年5月 再販予定 価格：29,390円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「初音ミク Happy 16th Birthday Ver.」を2027年5月に再販する。価格は29,390円。

本商品は「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」より、イラストレーターRella氏によって描かれた「16歳の誕生日」をテーマにしたビジュアルのスケールフィギュア。

“創作の羽根”をキーワードに描かれた「フォーム（形）の羽根」と「サウンド（音）の羽根」を、イラストのイメージに沿って精緻に再現しつつ、フィギュア化用にアレンジを加えた立体化となっている。

空を見上げるようなキラキラとした表情や星空のような台座も丁寧に造形されている。

初音ミク Happy 16th Birthday Ver.

2027年5月 再販予定

価格：29,390円

スケール：1/7

サイズ：全高約310mm

Art by Rella (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net