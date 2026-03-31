【義母サブスク？合鍵にキレた俺】義務を果たさず自分勝手な発言すんなッ！＜第11話＞#4コマ母道場
義母が合鍵を使って、勝手に家に入っていたら……？ 嫁姑問題では、よく耳にするトラブルですよね。けれど今回のケースは少し違います。合鍵を使って家に入ってしまったのは、なんと妻の実母。しかも、旦那さんが不在のときでした。怒りをあらわにする旦那さんに対し、妻は何を思い、どう答えるのでしょうか。
第11話 子どもの面倒を見るべきなのは誰？
【編集部コメント】
圧がすごいーー（涙）。さすがのリカさんも、堪忍袋の緒が切れた……というよりも爆発した……という感じでしょうか。きっとここに至るまでに、幾度となくケンタさんと子育ての調整についてぶつかり合ったのでしょう。その度にケンタさんは逃げるような、自分は関係ないというような態度。闘うのも疲れたリカさんは、すべてを自分ひとりで背負うようになってしまったのかもしれません。そうなると、おのずとストレスは少しずつ溜まるし、いつ夫婦の信頼関係が崩れても不思議ではありません。気づいたときはもう遅い……ケンタさん、どうしますか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第11話 子どもの面倒を見るべきなのは誰？
【編集部コメント】
圧がすごいーー（涙）。さすがのリカさんも、堪忍袋の緒が切れた……というよりも爆発した……という感じでしょうか。きっとここに至るまでに、幾度となくケンタさんと子育ての調整についてぶつかり合ったのでしょう。その度にケンタさんは逃げるような、自分は関係ないというような態度。闘うのも疲れたリカさんは、すべてを自分ひとりで背負うようになってしまったのかもしれません。そうなると、おのずとストレスは少しずつ溜まるし、いつ夫婦の信頼関係が崩れても不思議ではありません。気づいたときはもう遅い……ケンタさん、どうしますか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙