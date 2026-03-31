北海道土産の定番・白いブラックサンダーが新たな挑戦です。



発売から１５年目を迎え、札幌発の“シメパフェ”とタッグを組みました。



どんな味わいなのでしょうか。



白くて小さな見た目とは裏腹に、食べ応えのあるザクザク食感が魅力です。

２０１１年の発売以来、北海道土産の定番として愛されてきた「白いブラックサンダー」が、２０２６年で１５年の節目を迎えました。





この節目を記念してタッグを組んだのは、シメパフェブームの火付け役として知られるパフェ専門店です。４月１日から販売される新商品のお披露目として、メディアやインフルエンサー向けの試食会が開かれました。これが白いブラックサンダーとパフェのコラボ商品です。「サンダー」という商品名にちなみ、雷をイメージしたカタチにーバナナのやさしい甘みと、ひんやりとしたアイス、さらにチョコレートのコクが重なる至福の一杯です。

（山本記者）「贅沢な甘さでお酒の後でも軽くさっぱり食べられそう」



（有楽製菓株式会社 北島あやさん）「北海道とのつながりというところをより強めていきたいなというふうに思ったときに、シメパフェという北海道で生まれて北海道で愛されている文化とコラボするということをやりたいなというふうに思って実現したコラボです。北海道に旅行に来た際には、楽しい思い出と一緒に白いブラックサンダーを持って帰っていただけたらすごく嬉しいなと思っております」



発売から１５年。



“北海道土産の定番”として進化を続ける白いブラックサンダー。



その新たな楽しみ方として、シメパフェというカタチでも注目されそうです。