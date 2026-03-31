紙の電話帳として利用されてきた「タウンページ」の発行が3月31日で終了します。135年の歴史が幕を閉じます。



■広島県立図書館 職員

「こちらが全国のタウンページをそろえているコーナーになります」



黄色い表紙で親しまれてきたタウンページ。企業や飲食店の電話番号などが掲載され、固定電話の契約世帯や事業所などに無料で配布されました。かつては公衆電話にも置かれていました。

その歴史は明治時代までさかのぼります。1890年、日本で最初の電話帳として発行され、その中には第8代総理大臣・大隈重信の名前もありました。135年の歴史に幕を閉じるタウンページにまちの人は…





■記者「電話帳見たことないですか？」■大学生「ないですドラマで（見たことある）「（電話番号は）スマホやネットで調べます」■70代女性「残念だね。あるものだと思っていたけど、なくなる。しょうがないね」NTTによると、2024年度の発行部数はピーク時の3分の1まで減少。スマートフォンの普及や固定電話の契約者の減少などを理由に紙媒体の廃止を決めました。一方で、ネット版の「iタウンページ」は今後も継続するということです。【2026年3月31日放送】