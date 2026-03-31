タレントの神田うのが、自身の誕生日パーティーで夫と娘との家族ショットを披露し、反響が寄せられている。

【映像】神田うのと夫のデートショット（顔出しあり）

2007年10月、不動産・レジャー・アミューズメント事業を展開する企業の代表取締役社長・西村拓郎と結婚した神田。2011年10月には第1子となる長女が誕生した。

2021年6月に出演したテレビ番組では、2020年11月に夫が脳梗塞で倒れ、緊急入院していたことを公表。約1カ月半の入院生活とリハビリを経て、家族で外食できるまで回復したことも明かしていた。その後も顔出しした夫とデートを楽しむ仲睦まじい様子を披露していた。

娘と夫との家族ショット披露

2026年3月31日の投稿では、自身の51歳の誕生日に家族でディナーに出かけたことを報告。さらに「お店に到着し店内に入ったらナント!! いるはずのない友人たちが『おめでとー』と、まさかのサプライズにもうビックリ!! バースデーでサプライズされるのはもう何年振り!? 驚きからの喜び感激そして感謝に変わりました」とコメントし、俳優の別所哲也や石田純一、パティシエの鎧塚俊彦らも駆けつけてくれていたことを明かした。

鎧塚も自身のInstagramで、神田や顔出しした西村との写真を公開し、「うのちゃんのお人柄と拓ちゃん（西村）の優しさが際立ったステキなパーティーでした。別々でもよく活動されていますが、やっぱり西村ファミリーがそろうと最強です!」とつづっている。

この投稿には「みんな笑顔のステキなパーティーですね」「豪華ですね〜」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）