極甘オフィスドラマ、泡風呂でキス？溺愛シーン連発予告映像が話題「甘すぎる」「ドキドキが止まらない」【犬飼さんは隠れ溺愛上司】
【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の宮澤佑とグラビアアイドルの横野すみれが出演するドラマ「犬飼さんは隠れ溺愛上司」（TOKYO MXにて毎週月曜深夜25時5分〜）が、4月6日よりDMM TVにて独占配信スタート。予告映像に反響が寄せられている。
【写真】25歳元NMBグラドル×特撮出身イケメン、泡風呂でキス？
原作は、いとすぎ常氏の「犬飼さんは隠れ溺愛上司 ※今夜だけは「好き」を我慢できません！」（ぶんか社刊）。両片想いの2人の甘いすれ違いを描いた、極甘オフィス溺愛ロマンスとなっている。
完璧でクールな上司・犬飼を宮澤、犬飼に一途な片想いをしているヒロイン・渚を横野が演じる。
有名インフルエンサーの妹と比較され、自分を“脇役”だと思い込んでいるWEB編集者の渚は、口数は少ないが、唯一、渚自身を見てくれる優しい上司の犬飼に密かに想いを寄せていた。ある夜の飲み会で、恋が叶うという怪しいおもちゃ“恋の魔法チャーム”をもらった渚は帰りのタクシーで犬飼と話しているうち、間違っておもちゃのボタンを押してしまう。すると次の瞬間、犬飼から突然のキスと甘い告白を受けて…。
おもちゃのおまじないにかかってしまったせいだと勘違いした渚はかたくなに犬飼のアプローチを避けるが、犬飼は焦れったさが限界に達していき、日ごとに甘く激しい溺愛に変わっていく。
解禁された映像では、2人が距離を縮めていく中で犬飼が「頑張ったね」と頭をポンポンしたり、「名前で呼んで」と囁く甘いシーンが収められている。さらには、泡風呂でのキス直前カットまで、キュン映像が多数盛り込まれた。
この予告映像に、SNS上では「ドキドキが止まらない」「甘すぎる」「溺愛っぷりがたまらない」と大きな反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆宮澤佑×横野すみれ「犬飼さんは隠れ溺愛上司」
原作は、いとすぎ常氏の「犬飼さんは隠れ溺愛上司 ※今夜だけは「好き」を我慢できません！」（ぶんか社刊）。両片想いの2人の甘いすれ違いを描いた、極甘オフィス溺愛ロマンスとなっている。
◆「犬飼さんは隠れ溺愛上司」泡風呂でのキス…溺愛シーンに反響
有名インフルエンサーの妹と比較され、自分を“脇役”だと思い込んでいるWEB編集者の渚は、口数は少ないが、唯一、渚自身を見てくれる優しい上司の犬飼に密かに想いを寄せていた。ある夜の飲み会で、恋が叶うという怪しいおもちゃ“恋の魔法チャーム”をもらった渚は帰りのタクシーで犬飼と話しているうち、間違っておもちゃのボタンを押してしまう。すると次の瞬間、犬飼から突然のキスと甘い告白を受けて…。
おもちゃのおまじないにかかってしまったせいだと勘違いした渚はかたくなに犬飼のアプローチを避けるが、犬飼は焦れったさが限界に達していき、日ごとに甘く激しい溺愛に変わっていく。
解禁された映像では、2人が距離を縮めていく中で犬飼が「頑張ったね」と頭をポンポンしたり、「名前で呼んで」と囁く甘いシーンが収められている。さらには、泡風呂でのキス直前カットまで、キュン映像が多数盛り込まれた。
この予告映像に、SNS上では「ドキドキが止まらない」「甘すぎる」「溺愛っぷりがたまらない」と大きな反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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