ドル指数は年初来高値更新した後反落＝ロンドン為替



ドル指数は年初来高値を更新したが、その後は低下に転じている。東京朝方に１００．６４３まで上昇した。中東有事が長期化することが警戒され、「有事ドル買い」の動きが先行した。しかし、米ＷＳＪがトランプ米大統領がイラン戦争終結を示唆と報じたことで、巻き返しの反応が広がり、ドル指数は１００．３０４まで一時低下した。その後は下げ渋りも、前日NY終値１００．５０９には届かず、マイナス圏で推移している。



ドルインデックス＝100.45(-0.06 -0.06%)

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