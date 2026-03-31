ＳＴＡＲＴＯ社　なりすましアカウントへの法的対応を報告「相当数について運営者を特定するに至りました」

株式会社ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは３１日、公式サイトを更新し、同社のタレントやグループに関するなりすましアカウントに対する法的対応の続報を伝えた。

同サイトでは「２０２６．０３．３１ なりすましアカウントに対する法的対応のお知らせ」のタイトルで、「当社契約タレント及びグループを装ったインターネット上のなりすましアカウントに対して法的手続を行っておりますので、その続報をお知らせいたします。 昨今、当社契約タレント及びグループを名乗るＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）上のアカウントの存在が確認されております。これらのうち一部のアカウントについては、コンサート当日に無料配信をうたい、クレジットカード情報の入力をうながす詐欺サイト（フィッシングサイト）に誘導している事実が確認されております。また、このほかにも、当社契約タレントになりすまし、本人のように装っているアカウントが多数存在しております」と、なりすましアカウントの現状に言及。

「そこで、当社は、２０２５年５月以降、複数回にわたり、米国Ｘ Ｃｏｒｐ．に対し、Ｘ上に存在する合計７３のなりすましアカウントに関して、米国連邦地方裁判所（カリフォルニア州北部地区）で発信者情報開示命令を取得するなどの対策を講じてまいりました。さらに、開示された情報をもとに当社代理人弁護士を通じて国内の通信会社に対する発信者情報開示請求等を行った結果、日本国内から運営されているなりすましアカウントの相当数について運営者を特定するに至りました」と説明。

「今般、複数のアカウント運営者側から、なりすまし行為に対する謝罪を受けるとともに、当該アカウントの削除についての確約を得ましたのでお知らせいたします。これらのアカウント運営者には、なりすまし行為によって生じた損害の回復に必要な対応もしていただくこととしております」と報告した。

「当社は、ファンの皆さまが悪質な被害に遭われることを防ぐとともに、当社契約タレントが人格権をはじめとするいかなる権利も脅かされることなく安心して芸能活動に専念できるよう、今後もなりすましアカウント等の権利侵害に対し、法的手続を含む対応を講じていく所存です」とつづった。