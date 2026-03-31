プロボクシングの大橋ジムは３１日、５月１２日に東京・後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５６」の追加カードを発表。東洋太平洋バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦で、同級６位の岡聖（２３）＝大橋＝が同級７位キム・ウーヒュン（２９）＝韓国＝と対戦することが決まった。

岡は２３年国体優勝などアマチュアで４０勝（７ＲＳＣ）１０敗の戦績を残し、昨年４月にプロデビュー。今年１月に東洋太平洋５位のＲＶデニエガ（フィリピン）に判定勝ちし、デビュー３連勝（２ＫＯ）でランク入りを果たした。デビュー４戦目で、タイトル初挑戦となる。

同興行のメインでは、日本スーパーバンタム級王者池側純（２８）＝角海老宝石＝が同級１０位大嶋剣心（３０）＝ＫＯＤ ＬＡＢ＝と対戦。また「フェニックスバトル スーパーフェザー級１０００万円トーナメント」準々決勝で、元日本フェザー級王者の松本圭佑（２６）＝大橋＝が日本スーパーフェザー級７位・龍王（２８）＝角海老宝石＝と対戦する。

興行の全対戦カードは以下の通り。

▽日本スーパーバンタム級タイトルマッチ１０回戦

王者・池側純（角海老宝石＝９勝３ＫＯ１敗３分け）―同級１０位・大嶋剣心（ＫＯＤ＝９勝５ＫＯ４敗１分け）

▽東洋太平洋バンタム級王座決定戦

同級６位・岡聖（大橋＝３勝２ＫＯ）―同級７位キム・ウーヒュン（韓国＝１２勝１ＫＯ１敗）

▽スーパーフェザー級１０００万円トーナメント準々決勝８回戦

松本圭佑（大橋＝１２全勝８ＫＯ）―日本同級７位・龍王（角海老宝石＝１２勝７ＫＯ３敗１分け）

▽スーパーフェザー級１０００万円トーナメント準々決勝８回戦

日本同級４位・渡辺海（ライオンズ＝１６勝１０ＫＯ３敗１分け）―日本同級１３位・英豪（ＫＯＤ＝６勝２ＫＯ１敗）

▽スーパーフェザー級１０００万円トーナメント準々決勝８回戦

日本同級８位・福井貫太（石田＝１４勝８ＫＯ７敗１分け）―日本同級３位・木谷陸（ＫＧ大和＝１０勝５ＫＯ３敗）

▽ミニマム級６回戦

所龍太（ＤＡＮＧＡＮ＝１勝１ＫＯ）―ジョン・ドミニク・レドレス（フィリピン＝４勝２ＫＯ２敗）

▽スーパーバンタム級４回戦

松本龍也（協栄＝３勝２敗１分け）―今藤悠開（ＤＡＮＧＡＮ郡山＝２敗）