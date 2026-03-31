news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「有権者に菓子折り『罪の意識ない』 公選法違反の罪で在宅起訴」についてお伝えします。

◇

選挙の直前、有権者に菓子折りを配ったとして、公職選挙法違反の罪で在宅起訴された市議会議員の第一声。

岐阜・本巣市議会議員 鍔本規之被告（77）

「起訴されたなら私が望んでいること。大いにラッキー」「ラッキー、ラッキー」

岐阜県本巣市の市議会議員、鍔本規之被告。

起訴状によりますと去年9月、議会議員選挙の2週間前。選挙にかかる迷惑料という名目で、支援者を通して有権者の28人に合計6万70円分の菓子折りを配ったとして、公職選挙法違反の罪に問われています。

しかし本人の主張はあくまで“選挙の迷惑料”だと話します。

岐阜・本巣市議会議員 鍔本規之被告（77）

「隣近所の人たちに『ご迷惑をおかけします』と配ったものが、それが公職選挙法に違反すると言われること自体が不愉快極まりない」

寄付行為のすべてがダメになると、近所付き合いができなくなってしまうとした上で、

岐阜・本巣市議会議員 鍔本規之被告（77）

「罪の意識、一切ない」

「市会議員として、寄付行為の禁止というルールそのものが間違っていると私は思っている」

鍔本被告は、寄付行為を禁じる法律が間違っていると裁判で主張するとしています。