2026年3月39日、VTuberの富士葵が自身のYouTubeチャンネルを更新。100円ショップの商品で『ビーダマン』を作る様子を公開した。

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まずは相方のキクノジョーが、ビー玉が飛び出す構造部分の買い出しをすることに。肝となるのは、ビー玉が飛び出る部分の爪。そこで見つけたのが、キャンドゥの『ホースコネクター』だ。ちょうどビー玉が引っかかりながらも入るサイズ感で、別で購入したダイソーの縄跳びの持ち手の部品を、ビー玉を押し出すパーツとして使い、作ってみることに。するとしっかりビー玉が『ホースコネクター』から飛び出してきて、葵も「こんな完璧なことある？」と、驚いた様子を見せた。

そして次は、葵が顔と手のパーツを買いに行くことに。顔はドールを作るためのヘッドパーツを用意。足は700円の変形ロボットを使うようだ。「いけるかな」と不安そうだったが、どうにか安定したバランスで取り付けられた。そして、ついに手作りのビーダマンが完成。ビー玉も無事発射した。キクノジョーは「ビーダマンすぎる」と興奮した様子で、完成品を紹介した。変形ロボットのパーツを使ったため、僅かに角度も調整できるようで、上の方にもビー玉を飛ばせるようだ。

最後にビー玉の速度を計測してみることに。球速は10.24km/hで、『ビーダマン』とほぼ同じ速度だという。葵は「愛着湧いてきた」と今回の再現を振り返った。

今回の動画に視聴者からは「思ったよりビーダマン」「さすがだぜ！」「面白すぎる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）