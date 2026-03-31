ウルブズのアヨ・ドスンムが球団史上3人目のレアなトリプルダブルを達成

3月31日（現地時間30日、日付は以下同）。ミネソタ・ティンバーウルブズは、敵地アメリカン・エアラインズ・センターでダラス・マーベリックスを124－94で下し、46勝29敗でウェスタン・カンファレンス5位を堅持した。

ウルブズは右ヒザ負傷から復帰したアンソニー・エドワーズがベンチスタートで17得点4アシストを残したほか、ジュリアス・ランドルがゲームハイの24得点に3リバウンド4アシスト、ドンテ・ディビンチェンゾが15得点、ルディ・ゴベアが14得点10リバウンド2ブロック、ナズ・リードとボーンズ・ハイランドがそれぞれ12得点をマーク。

そしてアヨ・ドスンムがキャリア2度目のトリプルダブル（18得点15リバウンド12アシスト）に3スティールと、オールラウンドな働きで勝利に貢献した。

今年2月6日に成立したトレードで、シカゴ・ブルズから加入した26歳のガードは、1試合に15得点、15リバウンド、10アシスト超えのトリプルダブルをマークしたフランチャイズ史上3人目の選手に。2014年のケビン・ラブ（現ユタ・ジャズ）以来初で、ケビン・ガーネット（元ウルブズほか）が通算5回クリアしている。

ウルブズ加入後の19試合で、ドスンムは平均28.0分13.5得点4.3リバウンド3.7アシストにフィールドゴール成功率53.1パーセント、3ポイントシュート成功率43.1パーセント（平均1.5本成功）、フリースロー成功率88.0パーセントと、貴重な働きを見せている。

【動画】トリプルダブルをマークしたドスンム！





