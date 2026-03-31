きょう（31日）で、今年度が終わります。岡山市役所では、長年にわたり愛された地下食堂が閉店することになり、職員や市民らが別れを惜しみました。

【画像をみる】1989年の市役所食堂の様子

「きょうで最後になります。長いことありがとうございました」

「ハヤシライス、お待たせいたしました」

最後の営業日を迎えた岡山市役所の「地下食堂」です。

日替わり定食やうどんなど約30種類のメニューを手ごろな価格で提供。1968年の開庁当時から市の職員だけでなく、一般市民にも親しまれ連日賑わいを見せました。

委託を受けた市内の業者が運営を続けてきましたが、市役所の新庁舎への移転に伴い今年度末で契約が終了、閉店することになったのです。

「きょうで最後になります。長いことありがとうございました」

「おいしいよ 本当おいしい」

（利用者）

「最後じゃいうて聞いたから残念ですね」

「おいしいよ本当おいしい」

「トータルでは10年以上（通っている）長いこと使っているんで、最後は来ようかと思って来ました」

「あしたからどうしようかなと、ちょっと悩んでいる」

「最後ですね、これでもう」

「じっくり味わいながらゆっくり食べさせてもらいます」

物価や人件費の高騰で採算が厳しいことなどから、新庁舎には食堂ではなくコンビニやカフェが設けられるということです。

時代の流れの中でまたひとつ…愛された食堂が58年の歴史に幕を降ろします。