TWICEのMINAとJEONGYEONが、アメリカ・フロリダ州にあるユニバーサル・スタジオ・フロリダに遊びに行った際の様子を自身のInstagramに公開している。

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ワールドツアー『THIS IS FOR』を開催中のTWICE。3月27日、28日にはオーランド公演が行われ、その際に訪れたものと思われる。エントランスでの2人のツーショットをはじめ、映画『トランスフォーマー』のライドや『ハリーポッター』のエリア、『ジョーズ』『スポンジ・ボブ』などのモニュメントを楽しむ仲睦まじい様子が投稿されている。

コメントには「眼福すぎる」「スニーカーがマジイケてるじゃん！」「はしゃいでてかわいい」といった声が集まっている。

TWICEは北米を巡ったあとに、MUFG STADIUM（国立競技場）での日本公演が4月25日、26日、28日に控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）