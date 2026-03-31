日本は値上げの「春」です。帝国データバンクによりますと、4月の値上げは2798品目と、2025年10月以来半年ぶりに単月で2000品目を超えました。

【写真を見る】「もはや驚かない」の声多数 4月から食品2798品目値上げ 一方…愛知のスーパーでは｢野菜お値打ち コメは落ち着く傾向｣

最も多いのは、マヨネーズやドレッシングなど調味料で1514品目。次いで即席麺など加工食品が609品目でした。主な要因は「原材料価格の高騰」で、全体の99.8％に上っているほか、電気・ガスといったエネルギー要因の値上げも60％を占めています。大幅に増えたのは、円安など為替の変動を要因とするもので、前の月は3.3％でしたが、4月は11.7％に増加しています。

4月からの値上がりに街の人は…

きょう街で話を伺うと…



（街の人）

「しょっちゅう上がっているので、気にしてもしょうがない。もう止められない感じ」

「結構節約しています。電気をあまりつけないように」

「子どものお菓子も減らしたりとか…」



度重なる値上げに、もはや「驚かない」という声が多数。

スーパーでは商品の2割程度が値上がりに

そこで、愛知県春日井市のスーパー「エフ マルシェ」を取材しました。



（エフ マルシェ 福丸明男代表）

Q.スーパーの商品はどのくらい値上がりする？

「全部というわけではないんですが、大体5%～20%くらいの値上がり。全体の商品の2割程度は4月に値上がりするのでは」

外国産の鶏肉“過去最高値”

値上がり確実は、鶏肉も。



（福丸代表）

「問屋の方からも値段が下がるという話は聞いていない。この高値のまま推移して、外国産の鶏肉も過去最高値」



輸送費や人件費の高騰のほかに、外国産鶏肉が各国の需要拡大や鳥インフルエンザが蔓延した影響で価格が上昇し、国内産鶏肉の価格を押し上げる形になっています。

安くて早いカップ麺も…

そして…



（福丸代表）

「お値打ちですぐ食べられるカップ麺だったのですが、手に届きづらくなるかなと正直思います」



原材料の多くを輸入に頼っているカップ麺は、20円～50円の値上げが避けられないといいます。

卵の影響でマヨネーズも値上がりに

さらに…



（福丸代表）

「マヨネーズは、15%～20%くらいは上がります」

Q.卵の影響も？

「飼料の高騰が一番大きくて、人件費・輸送費で徐々に上げていかないと採算が合わなくなる」

野菜やコメはお値打ちな価格に

その一方で…



（福丸代表）

「嬉しいニュースもあって、野菜はお値打ちな状態が続いていて、米が落ち着いて、今後値段少しずつ下がってくる」



また、帝国データバンクは中東情勢の悪化がもたらす影響について、「原油供給の不安・価格上昇など飲食料品の値上げ動向にとって無視できないリスクが再び顕在化している」と指摘。

今年後半に値上げラッシュ再燃も

今後の見通しとしては、包装・資材と物流、エネルギー、輸入原材料などのコストが複合的に上振れすると、幅広い飲食料品を対象に、今年後半に値上げラッシュが再燃する可能性があるとしています。

いずれにしても、街の皆さんは…



（買物客）

「そういう時代なので、仕方がないですよね」



Q.野菜の価格が落ち着く話は知っている？

「知らないです。嬉しい、もっとたくさん野菜を買えますね」