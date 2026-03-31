ミランが19歳の逸材CFコスティッチを獲得！…今夏ひとまずフトゥーロでプレー予定

ミランは31日、パルチザン・ベオグラードからモンテネグロ代表FWアンドレイ・コスティッチを完全移籍で獲得したことを発表した。コスティッチは2026年7月1日付けでミラン・フトゥーロ（U−23チーム）に加入することになる。



現在19歳のコスティッチは母国のブドゥチノスト・ポドゴリツァの下部組織育ちの188センチのセンターフォワード。2025年7月にセルビア屈指の名門パルチザンへステップアップを果たすと、今季ここまでのリーグ戦で27試合10ゴール1アシストを記録。



大柄ながら爆発的なスピードとパンチ力のある右足シュートを特長とするアスリート型のストライカーは、すでにモンテネグロのA代表デビューも果たしている逸材ストライカーだ。

欧州の複数ビッグクラブが興味を示していたが、最終的に将来のロッソネリの前線を担うことが期待される大器の獲得にこぎ着けた。