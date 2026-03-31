全国各地で感染者が増えている「はしか」。

感染力が極めて強いといわれています。

国立健康危機管理研究機構によりますと、今月22日までの1週間に全国で13人確認され、今年の累計は152人にのぼっています。

県内では27日、長崎市で患者の発生が確認されました。

長崎市保健所によりますと、感染したのは長崎市に住む20代の女性で、今月21日に発熱。

翌22日に発疹が出始め、医療機関で遺伝子検査を行った結果、「はしか」と診断されたということです。

県内での発生は、2012年以来14年ぶりです。

症状や正しい予防法について、長崎大学病院の感染症の専門家に聞きました。

（長崎大学病院 総合感染症科 泉川公一 教授）

「コロナ、インフルエンザよりも非常に感染力が強い。同じ部屋にいるだけで感染してします。

だから、はしかは非常に問題になっている」

患者と免疫力のない人が同じ部屋にいるだけで感染する可能性があるという「はしか」。

長崎大学病院 総合感染症科の泉川 公一教授は、全国的な流行の背景については…

（長崎大学病院 総合感染症科 泉川公一 教授）

「海外から持ち込まれるというケースが多い。もうひとつは、ワクチンの接種率が少し下がってきている。

はしか自体はワクチンでしっかり予防できる感染症。

非常に感染力が強いために、一部の人がワクチンを打っているのではだめで、多くの人がワクチンをしっかり打つことが求められる」

（冷川小粹アナウンサー）

「重症化を防ぐためには、やはりワクチンを接種するしか方法はないのか」

（長崎大学病院 総合感染症科 泉川公一 教授）

「ワクチンが最も有効な手段。はしかのウイルスをやっつける薬がない」

（冷川小粹アナウンサー）

「もし自分がはしかかもしれないという自覚症状があった場合、病院にかかる際の注意点は…」

（長崎大学病院 総合感染症科 泉川公一 教授）

「具合が悪くなって、熱が出て風のような症状が出る “カタル期”。

この時に、はしかなのかどうかを判断するのは難しい。はしかの人と接触した可能性がある場合は、まずは電話で医療機関に相談、保健所に連絡してほしい」

厚生労働省は、医療機関を受診する際は公共交通機関の利用を可能な限り避けるよう呼びかけています。