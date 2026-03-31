news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「生活費で口論に 妻が夫を刺したか 子どもを連れ一時逃走」についてお伝えします。

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千葉市の住宅で29日夜、28歳の男性が胸を刺される事件が発生。31日、殺人の疑いで検察に身柄を送られたのは、男性の妻・黒川まみ容疑者（27）。逮捕前の任意の調べに対し…

黒川まみ容疑者（27）「生活費のことで口論になり刺した」

夫の真稀さん（28）と、幼い長男と長女の4人暮らしだったというまみ容疑者。警察によりますと、事件当日は夫の妹が家を訪れていたといいます。そのさなか、生活費のことで口論になったというまみ容疑者と真稀さん。まみ容疑者は、真稀さんの胸付近を包丁で刺した疑いが持たれています。

その後、長男をつれて逃走。包丁は部屋の中に残されていたといいます。

真稀さんは病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。

事件のおよそ4時間後、長男とともに自宅に戻ったまみ容疑者を警察が逮捕。調べに対し、容疑を認め…

黒川まみ容疑者（27）「夫が普段から育児をしないことが不満だった」

こうした趣旨の供述をしているということです。