◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島(31日、神宮球場)

ヤクルトは1回表に2死3塁のピンチを招きますが、ショートの長岡秀樹選手のファインプレーで先制点を許しませんでした。

この日先発したのは小川泰弘投手。先頭に初球でいきなり死球を与えると、送りバントで1死2塁、続いてファーストゴロの間に進塁され2死3塁のピンチを背負います。

ここで迎えた佐々木泰選手に対してはストレートで強気に押しカウント1-2と追い込むと、4球目はフォークを投じると打球はセンター方向へゴロで転がります。ショートの長岡選手は必死で追い、グラブを伸ばして捕球すると、そのまま体を左に回転しそのままの勢いで一塁へストライク送球。際どいタイミングとなり一塁塁審はセーフと判定します。

するとすかさずベンチがチャレンジ。リプレー検証の結果アウトに覆りました。セーフとなっていれば先制点を許していた状況。初回から飛び出した長岡選手のファインプレーが、チームを救いました。

またヤクルトは2回にも1死1、3塁のピンチを招きますが、続く勝田成選手のファーストライナーをオスナ選手が冷静に処理。飛び出した1塁ランナーにもタッチしダブルプレー成立でまたもピンチを無失点でしのぎました。