4月1日（水）の近畿地方は、昼前後から再び広い範囲で雨になるでしょう。新年度のスタートには傘をお持ちください。

火曜に雨を降らせた日本海の低気圧は東へ離れていきますが、変わって西から南岸を別の低気圧が進んできます。夜にかけて近畿地方に近づき、再び広い範囲で雨を降らせる見込みです。

早朝は多少晴れ間の出る所もありますが、再び天気は下り坂で、昼前後に南や西の地域から雨が降りだす見込みです。

午後は広い範囲で降ったりやんだりの雨で、本降りになるときもありそうです。お出かけの時間帯は雨が降っていなくても、雨具が必要です。

入社式に臨む新入社員の皆さんも、真新しいスーツを濡らさないようお気を付けください。

朝の最低気温は10～14℃くらいで4月下旬から5月上旬並みの所が多いでしょう。ただ、日中はそこからあまり気温が上がらず、13～16℃くらいの予想です。

おおむね平年並みですが、前日からは大幅ダウンとなるでしょう。

昼間の暖かさは物足りない見込みです。2日（木）から3日（金）は天気が回復しますが、4日（土）は再び天気が下り坂で、5日（日）のはじめにかけて、雨風ともに強まるおそれがあります。