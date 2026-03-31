お笑いコンビ「キングコング」西野亮廣（45）が、30日深夜放送のJFN系「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演し、エンターテインメントの世界の原体験を語った。

梶原雄太と99年にコンビを結成。01年にはフジテレビの人気コント番組「はねるのトびら」のレギュラーとして活躍した。活動はお笑いにとどまらず、絵本作家や映像作品のプロデューサー、実業家など各方面でらつ腕を振るう。

その原体験を、今もはっきり覚えているという。「小学校2年生の時に、もう明確に覚えているんです。この時にエンターテインメントの世界に行くって決めて、そこからもうずっと、寄り道せずっていうか」と明かした。

兵庫県川西市出身。周りを山に囲まれた環境で育ったが、ある日、街に興行がやってきたという。

「本当に田舎だったんですね。うちの地元のスーパーの駐車場に、プロレスの巡業ですかね？が来たんですよ。屋外にプロレスのリングを作って、パイプいすを並べて。そんなものがうちの村に来たのが初めてで、興奮しちゃって。これ何が始まるんだ？っていうのを、小学校2年生の時に、ずっと設営のところを見てて」

ワクワクして待っていた西野少年だったが、夕方になると残念な出来事が。「夕方5時、6時くらいになったら、ブルーシートを張られてしまいまして。チケットを買った人だけ中に入れる」。それでも、気になって仕方なかった西野は、「やっぱり気になって、ブルーシートに耳を当てて。たぶんプロレスの技が決まるたびに、わーって盛り上がるのを聞いて、その音がもうずっと消えなくて、今に至る」と明かした。

エンタメの世界を少しでも感じたいとの思いは、高校生になっても続いた。「高校とかはもうずっと、コンサートスタッフのアルバイトをしていて。皆さんが知っている有名アーティストさんのライブは、たぶんひと通り行きました。いすを設営して、ライブが始まったら…」と話した。

勢いのあった90年代の音楽シーンは、舞台美術も手が込んでいたという。「すごい規模で、美術セットを作って。設営から行ってますから、こういうものをやっぱり作りたいなって。“歌いたい”はないんですよ。そっちというよりは、どっちかというと裏方の方だと思うんですけど。こういうデカいの作りたいなっていう。そのままずっと来ちゃいましたね。ここまで」と振り返っていた。