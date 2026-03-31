『超ギャバン』が『超十代』と超コラボ 長田光平＆有坂心花＆谷田ラナが登場 ギャバン・インフィニティがランウェイ歩く
俳優の長田光平、有坂心花、谷田ラナが31日、東京・原宿の国立代々木競技場第一体育館で開催された『超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo』に出演した。
【写真】ランウェイに登場したギャバン・インフィニティ
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）に3人は出演中。ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈役を長田、アギ役を有坂、高鳴寿役を谷田が務める。
まず、ギャバン・インフィニティがランウェイに登場。その後、長田、有坂、谷田も登場し、“超”コラボが実現した。
【写真】ランウェイに登場したギャバン・インフィニティ
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）に3人は出演中。ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈役を長田、アギ役を有坂、高鳴寿役を谷田が務める。
まず、ギャバン・インフィニティがランウェイに登場。その後、長田、有坂、谷田も登場し、“超”コラボが実現した。