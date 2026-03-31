タレントの岡田結実（25）が31日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、“ママ会”に初参加したと報告した。

岡田は「ノラさん皆川さんが しょこたんさんと私をお祝いして下さりました神〜」とつづり、岡田と今年2月4日に誕生した第1子、お笑いタレントの平野ノラ、TBSの皆川玲奈アナウンサー、タレントの中川翔子との5ショットを投稿。

さらに「こういうママ会初参加で 本当に楽しくって仕方なくて 緊張して少し下ネタを言ってしまう私最低 笑 そして、たくさんの話をしてくださり 優しく受け止めてくださり幸せすぎた。愛情いっぱいに我が子を抱いてくださる皆さんにずっと半泣き 本当にありがとうございました」とつづった。

また、平野も自身のブログで「先日、ひるおびファミリーで初のママ会開催しました」とし、「岡田結実ぴーが赤ちゃん連れて来てくれて抱っこさせていただいて もうキュンキュンバブリーきゃわいくて癒されました！」と報告。平野が幹事で「普段幹事をやるタイプではないのですが、都内、個室、コース、赤ちゃん安心、ベビーカーOKで必死でお店を探していた私 みんな子育てと仕事で忙しいから、リフレッシュして、色んな情報交換が出来ました」と報告。

中川も昨年9月に双子の男児を出産しており「しょこたんと結衣ぴーのお子は同級生 いいなぁ〜いいなぁ〜」と続けた。