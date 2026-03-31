将棋の福間香奈女流五冠（３４）が妊娠・出産に関わるタイトル戦出場規定の見直しを要望したことを受けて発足した検討委員会（委員長・伊丹俊彦弁護士）は３１日、中間報告書を公表した。

報告書では、改正前の女流棋士公式戦番勝負規定で問題となった「産前６週間から産後８週間までの期間と番勝負の日程が一部でも重複する場合には対局者の変更を行う」とする一律の出場禁止規定は設けず、個別事情に応じて柔軟に決定することが適当だとした。

また、対局者が希望する場合は対局日の変更を含めて検討し、「可能な限りの調整を行う」とした。それでも調整が実現せず、やむを得ず対局者が変更される場合は、「翌期の棋戦における特別の地位を付与することを考慮する」とした。

福間女流五冠は代理人の弁護士を通じ「検討委員会の答申が将棋界の未来への発展に資するものとなり、よりよい環境整備がなされることを期待している」とコメントを出した。

検討委は１月１６日に発足し、福間女流五冠ら関係者からヒアリングするとともに、計６回の審議を行った。４月末までに最終答申をとりまとめるという。