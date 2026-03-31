◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

東西トレセン担当記者が馬券的中のヒントを探る「Ｇ１トク捜リレー」。今週の大阪杯では、美浦・浅子祐貴記者が栗東滞在を続けるレーベンスティールに注目した。

競走馬の育成などに携わって記者になったが、“これ”という走る馬の核心部分を導き出すことはできていない。ただ、Ｇ１を取るような馬は「スイッチがはっきりしている」と、関係者からよく耳にする。これは一気にトップギアに入る爆発力、もしくはパワーにつながる表現なのかもしれない。しかし、その反面でコントロールの難しさにつながると認識している。極限の争いとなるＧ１。その出力をしっかりと発揮できる精神面も重要になる。

前走の中山記念で重賞５勝目を挙げたレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）。その内容に田中博調教師は「あふれる前進気勢とどう付き合うか対策しながら臨んだ一戦で、今までと違った勝ち方だった」と手応えをつかんだ１勝だった。

昨年の毎日王冠を快勝後、淀でのマイルＣＳはイレ込みが激しく、１２着に終わった。「同じ失敗はできない」と何度も口にしていた指揮官は、落ち着いて臨めたと振り返る、しらさぎＳに続く２度目の栗東滞在を選択した。移動後も順調に過ごしており、３１日の様子を「落ち着いた様子で角馬場をハッキングしていました」と、栗東の理貴記者が伝えるように、ここまでは至って順調だ。

Ｇ１は国内外３度の挑戦で８着が最高だが、Ｇ１を勝っても不思議ではない爆発力を兼ね備える。最善を尽くす陣営によって全てがかみ合えば、頂点に立つ可能性は十分にある。（浅子 祐貴）