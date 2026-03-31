◆国際親善試合 イングランド―日本（３１日・ウェンブリースタジアム）

日本代表は３１日、ＦＩＦＡランク４位の強豪イングランドと対戦する。サッカーの母国とのアウェー戦は、世界一を目指す森保ジャパンにとってこの上ない腕試しの機会となる。

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２２年カタールＷ杯の１次リーグでドイツ、スペインを破り、世界を驚かせた森保ジャパン。２３年にはドイツとの敵地での親善試合で再び勝利し、２５年にはサッカー王国・ブラジルからも歴史的な初白星を挙げた。

この“４大下克上勝利”において、全試合で先発出場したのはＭＦ鎌田大地の１人のみ。トップ下、シャドー、ボランチの３ポジションで先発し、日本に金星をもたらしている。

鎌田はイングランド戦も先発が濃厚。ＭＦ佐野海舟とボランチでコンビを組むことが予想されており「いつも通りやるということと、自分が仕掛けたタイミングで１ついいプレーができると、一気に気持ち的にも楽になるので、怖がらずにやることが大事」と意気込みを語っている。

◆２２年カタールＷ杯ドイツ戦（２〇１）メンバー ▽ＧＫ権田修一、▽ＤＦ酒井宏樹、板倉滉、吉田麻也、長友佑都、▽ＭＦ遠藤航、田中碧、伊東純也、鎌田大地、久保建英、▽ＦＷ前田大然

◆２２年カタールＷ杯スペイン戦（２〇１）メンバー ▽ＧＫ権田修一、▽ＤＦ板倉滉、吉田麻也、谷口彰悟、▽ＭＦ田中碧、守田英正、伊東純也、長友佑都、鎌田大地、久保建英、▽ＦＷ前田大然

◆２３年親善試合ドイツ戦（４〇１）メンバー ▽ＧＫ大迫敬介、▽ＤＦ菅原由勢、板倉滉、冨安健洋、伊藤洋輝、▽ＭＦ遠藤航、守田英正、伊東純也、鎌田大地、三笘薫、▽ＦＷ上田綺世

◆２５年親善試合ブラジル戦（３〇２）メンバー ▽ＧＫ鈴木彩艶、▽ＤＦ渡辺剛、谷口彰悟、鈴木淳之介、▽ＭＦ佐野海舟、鎌田大地、堂安律、中村敬斗、南野拓実、久保建英、▽ＦＷ上田綺世