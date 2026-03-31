“昇格請負人”がAC長野パルセイロに 小林伸二新監督「選手のできることを前面に」
サッカーJ3のAC長野パルセイロは、成績不振により藤本主税監督を30日付けで解任。
新しい監督に「昇格請負人」と呼ばれる小林伸二氏が就任しました。
現在最下位に沈むチームを押し上げるため、急ピッチでチームの立て直しが始まっています。
AC長野パルセイロ 小林伸二新監督
「おはようございます」
31日、長野パルセイロの新たな監督に就任したのは、去年までJ3栃木SCの監督を務めていた小林伸二氏（65）です。
小林新監督はこれまで、大分や山形など5つのクラブを昇格させた経験を持ち、「昇格請負人」とも呼ばれています。
31日の練習から合流した小林新監督は、さっそく陣頭に立って選手たちを鼓舞していました。
小林伸二新監督
「絶対入れよ！3秒遅れてんじゃん。そこを大事にして、40秒でしょ。3秒も遅れている」
新監督の就任初日から、走り込みやミニゲームなど2時間半ほどの練習を行ったパルセイロ。4日後に迎える次の試合に向けて、急ピッチでチーム作りを行っていました。
小林伸二新監督
「選手の特徴を見ると、テンポいいし、ドリブラーもいますし、それをどう生かしていくかっていう。選手のできないことよりも、できることを前面に出せるようにして、つなげていく、それが近道。少しずつ自信をつけていくっていうんですか、（百年構想リーグは）カテゴリーは上のチームが多いから、そこに食らいついていく」
小林新体制での初戦は4月4日、アウェーで藤枝と対戦します。