サッカーJ3のAC長野パルセイロは、成績不振により藤本主税監督を30日付けで解任。

新しい監督に「昇格請負人」と呼ばれる小林伸二氏が就任しました。

現在最下位に沈むチームを押し上げるため、急ピッチでチームの立て直しが始まっています。



AC長野パルセイロ 小林伸二新監督

「おはようございます」



31日、長野パルセイロの新たな監督に就任したのは、去年までJ3栃木SCの監督を務めていた小林伸二氏（65）です。

小林新監督はこれまで、大分や山形など5つのクラブを昇格させた経験を持ち、「昇格請負人」とも呼ばれています。





長野パルセイロは、現在行われている百年構想リーグで、開幕以来8試合勝利がなく、現在グループ最下位に沈んでいます。31日の練習から合流した小林新監督は、さっそく陣頭に立って選手たちを鼓舞していました。小林伸二新監督「絶対入れよ！3秒遅れてんじゃん。そこを大事にして、40秒でしょ。3秒も遅れている」新監督の就任初日から、走り込みやミニゲームなど2時間半ほどの練習を行ったパルセイロ。4日後に迎える次の試合に向けて、急ピッチでチーム作りを行っていました。小林伸二新監督「選手の特徴を見ると、テンポいいし、ドリブラーもいますし、それをどう生かしていくかっていう。選手のできないことよりも、できることを前面に出せるようにして、つなげていく、それが近道。少しずつ自信をつけていくっていうんですか、（百年構想リーグは）カテゴリーは上のチームが多いから、そこに食らいついていく」小林新体制での初戦は4月4日、アウェーで藤枝と対戦します。