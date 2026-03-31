巨人は３１日、メキシコで９月２５日から開催される「第７回 ＷＢＳＣ Ｕ‐１５ワールドカップ」に出場する侍ジャパンＵ‐１５日本代表監督に、ジャイアンツＵ１５ジュニアユース（多摩川ボーイズ）代表を務める大森剛氏が選出され、全日本野球協会、日本野球連盟、ＮＰＢエンタープライズが発表したと発表した。

大森氏は巨人スカウト時代に坂本勇人内野手の担当スカウトを務め、その後も球団でさまざまなポストを務めてきた。

大森剛監督コメント「ジャパンへの憧れを抱く若い世代とともに、世界のユース野球に触れる貴重な機会をいただけたことに感謝します。日本らしい柔と剛のバランスのとれた野球で、大会連覇を目指して戦います」

◆大森 剛（おおもり・たけし）１９６７年８月４日生まれ。５８歳。奈良県出身。高松商、慶大を経て巨人、近鉄で一塁手・外野手として活躍。慶大時代には１９８８年ソウルオリンピック野球日本代表メンバーとして銀メダル獲得にも貢献した。引退後は巨人でスカウト、育成部ディレクター、統括スカウト、国際部長、編成副本部長などを歴任し、現在はジャイアンツＵ１５ジュニアユース（多摩川ボーイズ）代表（２０２４〜）。アジアウィンターベースボールリーグＮＰＢ選抜監督（２０１２、１３、１５）も務めた。