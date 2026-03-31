坂上忍×中島健人『プロフェッショナルランキング』レギュラー初回は「TBSドラマ泣ける主題歌ランキング」ベスト20
タレントの坂上忍がチェアマン、歌手で俳優の中島健人がプレゼンターを務める、TBS系バラエティー番組『プロフェッショナルランキング』のレギュラー放送が、4月6日午後10時からスタートする（毎週月曜 後10：00）。
【写真】横顔が美しすぎる中島健人
『プロフェッショナルランキング』＝通称『プロラン』はその道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくランキング番組。記念すべき初回放送では、作曲家・作詞家・ライブ演出やテレビの音響効果のスタッフまで、音楽に携わるプロ133人が選ぶ、「TBSドラマ泣ける主題歌ランキング」ベスト20を届ける。
1970年代からこれまでに放送されたTBSドラマの泣ける主題歌が続々ランクイン。さらに、珠玉の主題歌が彩ってきたドラマの名場面とともにランキングが発表される。back number、Uru、Mr.Children、玉置浩二、B’z、米津玄師、Official髭男dism、あいみょん、MISIA…ほか、誰もがきっと涙したことがあるドラマの主題歌と名場面が続々と登場する。
パネラーには藤本美貴、秋元真夏、ニューヨーク、そしてM!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）、吉田仁人が登場。プロが選んだ珠玉の“泣ける”主題歌と名作ドラマの名場面に、涙腺崩壊する一幕も。同局で放送された700作品以上ものドラマを彩った主題歌の中から、一番“泣ける主題歌”の栄冠に輝いたのは一体どの曲なのか。
収録を終えたチェアマンの坂上は「プロが選ぶドラマの主題歌と名場面が合わさったときのパワーが半端なくて、スタジオの女子は皆さん泣いていましたし、僕はひたすら泣くのを我慢していました（笑）。特に米津玄師さんやUruさんのあの名曲は涙腺がヤバかったですね」と話し、プレゼンターの中島は「今回も見ごたえたっぷりでしたし、TBSのドラマを彩ってきた“楽曲の強さ”を強く感じました！特に今回印象に残ったのは、DREAMS COME TRUEさんの名曲。ドリカムさんの曲が流れるシーン全てで、涙が出そうになります」と振り返った。
【写真】横顔が美しすぎる中島健人
『プロフェッショナルランキング』＝通称『プロラン』はその道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくランキング番組。記念すべき初回放送では、作曲家・作詞家・ライブ演出やテレビの音響効果のスタッフまで、音楽に携わるプロ133人が選ぶ、「TBSドラマ泣ける主題歌ランキング」ベスト20を届ける。
パネラーには藤本美貴、秋元真夏、ニューヨーク、そしてM!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）、吉田仁人が登場。プロが選んだ珠玉の“泣ける”主題歌と名作ドラマの名場面に、涙腺崩壊する一幕も。同局で放送された700作品以上ものドラマを彩った主題歌の中から、一番“泣ける主題歌”の栄冠に輝いたのは一体どの曲なのか。
収録を終えたチェアマンの坂上は「プロが選ぶドラマの主題歌と名場面が合わさったときのパワーが半端なくて、スタジオの女子は皆さん泣いていましたし、僕はひたすら泣くのを我慢していました（笑）。特に米津玄師さんやUruさんのあの名曲は涙腺がヤバかったですね」と話し、プレゼンターの中島は「今回も見ごたえたっぷりでしたし、TBSのドラマを彩ってきた“楽曲の強さ”を強く感じました！特に今回印象に残ったのは、DREAMS COME TRUEさんの名曲。ドリカムさんの曲が流れるシーン全てで、涙が出そうになります」と振り返った。