『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』7月放送 内田雄馬、戸谷菊之介らキャスト5人発表 制作はMAHO FILM【コメントあり】
テレビアニメ『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』が7月から放送されることが発表された。双子の皇子が描かれたティザービジュアルに加え、メインキャラクター5人のキャラクタービジュアルとキャスト情報が公開。原作のタンバ氏、原作イラストの夕薙氏、コミカライズ担当の天海雪乃氏より祝福のコメントも到着した。
【画像】『出涸らし皇子』アルノルトらメインキャラクタービジュアル
公開されたティザービジュアルは、双子の皇子・アルノルトとレオナルトが描かれたビジュアル。次期皇帝候補の2人が表と裏でそれぞれ戦っていく、そんな明暗分かたれたビジュアルとなっている。
アルノルト・レークス・アードラーは内田雄馬、レオナルト・レークス・アードラーは戸谷菊之介、フィーネ・フォン・クライネルトは石見舞菜香、エルナ・フォン・アムスベルグは内田真礼、リンフィアは本渡楓が演じる。それぞれ5人からはキャストコメントも到着し、作品の魅力や演じるにあたっての意気込みなどが語られている。
また、制作スタッフ情報も一部公開。監督を柳瀬雄之（代表作：『神達に拾われた男』）、シリーズ構成を筆安一幸（代表作：『TRIGUN STARGAZE』）、キャラクターデザインを只野和子（代表作：『美少女戦士セーラームーン』）、アニメーション制作をMAHO FILM（代表作：『青のミブロ』）が担当する。
本作は、無能を演じる最強皇子の暗躍譚。原作者のタンバ氏は「アルノルトたちの物語が映像となり、新しい形で皆さまに届く日を私自身とても楽しみにしています」とコメントしている。
■アルノルト・レークス・アードラー役：内田雄馬コメント
――本作の魅力を教えてください。
雄馬：弟と比べられ、出涸らしだと揶揄されたアルノルトが、実は実力者であり暗躍していた…という本作。飄々（ひょうひょう）としていてつかみどころがなく見える彼のそのギャップが、この作品の面白さだと思っています。
――アルノルト・レークス・アードラーを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
雄馬：今回のアニメーションはとにかくセリフ量が多いんです。それをキャラクターの感覚に落とし込んでいかなければいけないという難しさはあるのですが、楽しくやらせていただいてます。アルノルトは頭が回る人ですから、思考がもたついてスピード感を失ってしまわないようにしたいですね。
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
雄馬：ついにテレビアニメでも『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』をお楽しみいただけます。原作がお好きな方にも楽しんでいただけるように、そしてアニメ化によって生まれるこの作品の新たな魅力をしっかりお届けできるよう、精一杯収録してまいりますので、ぜひ放送を楽しみにお待ちいただけるとうれしいです！
■レオナルト・レークス・アードラー役：戸谷菊之介コメント
――本作の魅力を教えてください。
戸谷：暗躍ってカッコいい!!!正体に気付かれず、古代魔法でモンスターを討伐したり、裏で取引をしていたり…暗躍するアルノルトを見るたびに痺れます。頭良すぎる…！しかも、その“暗躍”を悪事のためじゃなく、レオナルトを皇帝にするため、自分の身を守るため、正しいことのために使っているのが、最高にカッコいいんですよね！
――レオナルト・レークス・アードラーを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
戸谷：レオナルトは堅実で優しい人間で、アルノルトと比べると少し優しすぎるところもあるのですが、自分の中にしっかりとした芯があり、発言にも強い意思が感じられる人物です。そういった部分が伝わるように意識して演じています。また、アルノルトに全幅の信頼を寄せているところに、2人の絆を感じてとても素敵だなと思ったので、2人での会話のシーンは特に大切に演じさせていただいています！
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
戸谷：アフレコをしていて、雄馬さんのかっこいいアルノルトや、石見さんのかわいいフィーネをはじめ、ほかのキャストの皆さんのお芝居によって、たくさんの魅力が加わったアニメになっていると確信しています！
ぜひ放送をお楽しみに！
■フィーネ・フォン・クライネルト役：石見舞菜香コメント
――本作の魅力を教えてください。
石見：まさにタイトルの通りですが、『出涸らし皇子』と呼ばれるアルノルトの暗躍が大きな魅力だと思います。自分の評価より、人のために考え、動けるアルノルトはとてもかっこいいですし、アニメならではの楽しみ方としては、アルノルト、そしてシルバーとしての内田さんの演じ分けも聴いていて楽しいなと感じています！
――フィーネ・フォン・クライネルトを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
石見：公爵家の令嬢としての上品さと、芯の強さ、そして、天然で可愛らしいところはこの作品の大きな魅力の1つなのかなと思うので、全力で前に出すことを意識しています。
ブラウ・メーヴェと呼ばれるほど美しい容姿を持ちながら、心優しく親しみやすいところがフィーネの素敵なところだなと感じています。
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
石見：今回、アニメになるということで、作品のファンの皆さんはとても喜んでくださっているのではないでしょうか？フィーネちゃんが皆様にどのように感じていただけるか、少しドキドキしますが、可愛らしさ全開に演じさせていただいておりますので、どうぞそんなところも楽しんでいただけたら嬉しいです！
放送をお楽しみに！
■エルナ・フォン・アムスベルグ役：内田真礼コメント
――本作の魅力を教えてください。
真礼：アルの直面している問題は、とても難しいものだと思うのですが、やはり人には見せず暗躍していく姿は爽快さもあり、かっこいいなぁと思います！なんとか弟を支えたいという、兄弟愛も素敵ですよね。
――エルナ・フォン・アムスベルグを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
真礼：エルナは、とても強くてかっこいいひとです。わたしは、彼女の自分の能力で切り開いてきた優秀なところに惹かれます。ただかっこいいところだけじゃなく、幼馴染のアルと話している時は等身大な女の子な一面もあり、魅力的だと思います。
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
真礼：出涸らし皇子といわれた主人公のアルが、暗躍していくのがかっこよく、次はどんな手段でこの場面を打破していくのか、次がどんどん気になる作品です。ぜひ、放送をお楽しみに！
■リンフィア役：本渡楓 コメント
――本作の魅力を教えてください。
本渡：『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』にてリンフィア役を務めさせていただきます、本渡楓です。今作の主人公アルノルトがとても魅力的だと感じています。無能なふりをして裏で周囲を操る彼はとてもカッコよく、頼もしいです。動いて喋るアルノルトの活躍ぶりが楽しみです。
――リンフィアを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
本渡：リンフィアの見た目の第一印象は「ボーイッシュで可愛い子」だったのですが、アフレコをしてみて感じたのは「武士のような人」でした。もちろん武士ではないのですが、性格がとても真面目で義理堅く、素敵な人だなと。そこを主に意識して演じています。
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
本渡：演じさせていただくリンフィアはもちろん、主人公のアルノルト、そしてシルバーの活躍シーンなど私も楽しみにしています。テレビアニメ放送まで、引き続き、応援よろしくお願いします！
■原作：タンバ氏コメント
『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』のテレビアニメ化が決定しました。ここまで応援してくださった読者の皆さま、そして作品に関わってくださったすべての方々に心より感謝いたします。アルノルトたちの物語が映像となり、新しい形で皆さまに届く日を私自身とても楽しみにしています。アニメ版『出涸らし皇子』もよろしくお願いいたします。
■原作イラスト：夕薙先生コメント
原作小説にてイラストを担当しております夕薙です。『出涸らし皇子』のテレビアニメ放送決定、改めて本当におめでとうございます！企画発表から少しお待たせしてしまいましたが、ついに動いて喋るアルノルト達の姿を観られる日が近づいてきました。いつも応援してくださっているファンの皆様、本当にありがとうございます。アニメで広がる『出涸らし皇子』の世界をぜひ楽しみにお待ちいただけたらうれしいです。
■コミカライズ担当：天海雪乃氏コメント
コミカライズを担当しております天海雪乃です。ついにアニメ情報解禁の日を迎え感無量です！サブキャラなどの設定監修も順調に進んでおります。放送日までまだ時間がありますので小説とコミカライズを読んでお待ちいただけましたら幸いです！
■スタッフ情報
原作：タンバ（株式会社KADOKAWA 角川スニーカー文庫刊）
原作イラスト：夕薙
コミカライズ担当：天海雪乃
監督：柳瀬雄之
シリーズ構成：筆安一幸
キャラクターデザイン：只野和子
アニメーション制作：MAHO FILM
【画像】『出涸らし皇子』アルノルトらメインキャラクタービジュアル
公開されたティザービジュアルは、双子の皇子・アルノルトとレオナルトが描かれたビジュアル。次期皇帝候補の2人が表と裏でそれぞれ戦っていく、そんな明暗分かたれたビジュアルとなっている。
また、制作スタッフ情報も一部公開。監督を柳瀬雄之（代表作：『神達に拾われた男』）、シリーズ構成を筆安一幸（代表作：『TRIGUN STARGAZE』）、キャラクターデザインを只野和子（代表作：『美少女戦士セーラームーン』）、アニメーション制作をMAHO FILM（代表作：『青のミブロ』）が担当する。
本作は、無能を演じる最強皇子の暗躍譚。原作者のタンバ氏は「アルノルトたちの物語が映像となり、新しい形で皆さまに届く日を私自身とても楽しみにしています」とコメントしている。
■アルノルト・レークス・アードラー役：内田雄馬コメント
――本作の魅力を教えてください。
雄馬：弟と比べられ、出涸らしだと揶揄されたアルノルトが、実は実力者であり暗躍していた…という本作。飄々（ひょうひょう）としていてつかみどころがなく見える彼のそのギャップが、この作品の面白さだと思っています。
――アルノルト・レークス・アードラーを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
雄馬：今回のアニメーションはとにかくセリフ量が多いんです。それをキャラクターの感覚に落とし込んでいかなければいけないという難しさはあるのですが、楽しくやらせていただいてます。アルノルトは頭が回る人ですから、思考がもたついてスピード感を失ってしまわないようにしたいですね。
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
雄馬：ついにテレビアニメでも『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』をお楽しみいただけます。原作がお好きな方にも楽しんでいただけるように、そしてアニメ化によって生まれるこの作品の新たな魅力をしっかりお届けできるよう、精一杯収録してまいりますので、ぜひ放送を楽しみにお待ちいただけるとうれしいです！
■レオナルト・レークス・アードラー役：戸谷菊之介コメント
――本作の魅力を教えてください。
戸谷：暗躍ってカッコいい!!!正体に気付かれず、古代魔法でモンスターを討伐したり、裏で取引をしていたり…暗躍するアルノルトを見るたびに痺れます。頭良すぎる…！しかも、その“暗躍”を悪事のためじゃなく、レオナルトを皇帝にするため、自分の身を守るため、正しいことのために使っているのが、最高にカッコいいんですよね！
――レオナルト・レークス・アードラーを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
戸谷：レオナルトは堅実で優しい人間で、アルノルトと比べると少し優しすぎるところもあるのですが、自分の中にしっかりとした芯があり、発言にも強い意思が感じられる人物です。そういった部分が伝わるように意識して演じています。また、アルノルトに全幅の信頼を寄せているところに、2人の絆を感じてとても素敵だなと思ったので、2人での会話のシーンは特に大切に演じさせていただいています！
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
戸谷：アフレコをしていて、雄馬さんのかっこいいアルノルトや、石見さんのかわいいフィーネをはじめ、ほかのキャストの皆さんのお芝居によって、たくさんの魅力が加わったアニメになっていると確信しています！
ぜひ放送をお楽しみに！
■フィーネ・フォン・クライネルト役：石見舞菜香コメント
――本作の魅力を教えてください。
石見：まさにタイトルの通りですが、『出涸らし皇子』と呼ばれるアルノルトの暗躍が大きな魅力だと思います。自分の評価より、人のために考え、動けるアルノルトはとてもかっこいいですし、アニメならではの楽しみ方としては、アルノルト、そしてシルバーとしての内田さんの演じ分けも聴いていて楽しいなと感じています！
――フィーネ・フォン・クライネルトを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
石見：公爵家の令嬢としての上品さと、芯の強さ、そして、天然で可愛らしいところはこの作品の大きな魅力の1つなのかなと思うので、全力で前に出すことを意識しています。
ブラウ・メーヴェと呼ばれるほど美しい容姿を持ちながら、心優しく親しみやすいところがフィーネの素敵なところだなと感じています。
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
石見：今回、アニメになるということで、作品のファンの皆さんはとても喜んでくださっているのではないでしょうか？フィーネちゃんが皆様にどのように感じていただけるか、少しドキドキしますが、可愛らしさ全開に演じさせていただいておりますので、どうぞそんなところも楽しんでいただけたら嬉しいです！
放送をお楽しみに！
■エルナ・フォン・アムスベルグ役：内田真礼コメント
――本作の魅力を教えてください。
真礼：アルの直面している問題は、とても難しいものだと思うのですが、やはり人には見せず暗躍していく姿は爽快さもあり、かっこいいなぁと思います！なんとか弟を支えたいという、兄弟愛も素敵ですよね。
――エルナ・フォン・アムスベルグを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
真礼：エルナは、とても強くてかっこいいひとです。わたしは、彼女の自分の能力で切り開いてきた優秀なところに惹かれます。ただかっこいいところだけじゃなく、幼馴染のアルと話している時は等身大な女の子な一面もあり、魅力的だと思います。
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
真礼：出涸らし皇子といわれた主人公のアルが、暗躍していくのがかっこよく、次はどんな手段でこの場面を打破していくのか、次がどんどん気になる作品です。ぜひ、放送をお楽しみに！
■リンフィア役：本渡楓 コメント
――本作の魅力を教えてください。
本渡：『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』にてリンフィア役を務めさせていただきます、本渡楓です。今作の主人公アルノルトがとても魅力的だと感じています。無能なふりをして裏で周囲を操る彼はとてもカッコよく、頼もしいです。動いて喋るアルノルトの活躍ぶりが楽しみです。
――リンフィアを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
本渡：リンフィアの見た目の第一印象は「ボーイッシュで可愛い子」だったのですが、アフレコをしてみて感じたのは「武士のような人」でした。もちろん武士ではないのですが、性格がとても真面目で義理堅く、素敵な人だなと。そこを主に意識して演じています。
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
本渡：演じさせていただくリンフィアはもちろん、主人公のアルノルト、そしてシルバーの活躍シーンなど私も楽しみにしています。テレビアニメ放送まで、引き続き、応援よろしくお願いします！
■原作：タンバ氏コメント
『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』のテレビアニメ化が決定しました。ここまで応援してくださった読者の皆さま、そして作品に関わってくださったすべての方々に心より感謝いたします。アルノルトたちの物語が映像となり、新しい形で皆さまに届く日を私自身とても楽しみにしています。アニメ版『出涸らし皇子』もよろしくお願いいたします。
■原作イラスト：夕薙先生コメント
原作小説にてイラストを担当しております夕薙です。『出涸らし皇子』のテレビアニメ放送決定、改めて本当におめでとうございます！企画発表から少しお待たせしてしまいましたが、ついに動いて喋るアルノルト達の姿を観られる日が近づいてきました。いつも応援してくださっているファンの皆様、本当にありがとうございます。アニメで広がる『出涸らし皇子』の世界をぜひ楽しみにお待ちいただけたらうれしいです。
■コミカライズ担当：天海雪乃氏コメント
コミカライズを担当しております天海雪乃です。ついにアニメ情報解禁の日を迎え感無量です！サブキャラなどの設定監修も順調に進んでおります。放送日までまだ時間がありますので小説とコミカライズを読んでお待ちいただけましたら幸いです！
■スタッフ情報
原作：タンバ（株式会社KADOKAWA 角川スニーカー文庫刊）
原作イラスト：夕薙
コミカライズ担当：天海雪乃
監督：柳瀬雄之
シリーズ構成：筆安一幸
キャラクターデザイン：只野和子
アニメーション制作：MAHO FILM
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優