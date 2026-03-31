石破茂前首相の単独インタビュー後編は、総選挙で惨敗を喫したリベラル層について思うこと、トランプ大統領の人物像など、国内外のさまざまなテーマに言及。米国のイラン攻撃において日本の自衛隊派遣は将来的にあり得るのか。党切っての防衛政策通が自身の考えを語った。

石破茂前首相単独インタビュー（前編） 憲法改正は自衛隊の明記とともに存在の明確化までが必要 から続く

――給付付き税額控除についてどう思うか？

石破 給付付き税額控除は、所得が少ない人からも消費税をいただく分、現金給付として減税の恩恵が受けられるようにしましょうっていうことだ。単に一律の消費税の減税では、たくさんお金を使うお金持ちが得をして不公平だ。だから、給付と税額控除のセットでやらなければならない。

――リベラルが危機的な状況になっている。

石破 この前の総選挙でも、30秒ぐらいのショート動画で、威勢のいいことを言った方がウケた。リベラルの人たちが（順序立てて）こうなって、こうですよって言うと、そんな話は聞いていられないとなって、短い時間で勇ましいことを言った方がウケる。でも、本当にそれでいいのか。

リベラルは左翼とかいう話ではなくて、自分の言っていることが正しいということを一生懸命説明する。自分と違う意見もきちんと聞くというのがリベラル。だけど、話がまどろっこしくて、何を言っているかよく分からない。野田（佳彦）さんと私は同い年。「おじいさんの言うことなんて聞いてられない」みたいなところがあるんじゃないのかな。

――トランプ大統領はどのような人物？

石破 私も3回ほど会って話したけれど、「あなたの言うことは間違っています」なんてことをもし言ったとしたら、すぐにキレてしまう。とにかく立てること。「おっしゃる通りでございます」と持ち上げながら、「あなたが言うことは、こういうことなんですね」と自分なりに解釈して、顔を立てる。あと、トランプ大統領は損か得かですべてを判断する。「こっちの方が得ですよ」というように話に持っていく。

――米国のイラン攻撃により、石油価格が上昇するのではとの懸念が広がっている。

石破 円が安くなっている。それは日本財政が良くないということでもある。個人の家にたとえると、「どうもあの家、家計が厳しいみたいよ」ということになると、銀行から金を借りるのに金利が上がる。「日本って財政があまり良くないらしい」ということから、円が安くなり、金利が上がる。金利が上がると、物価が上がるということになり、それはよろしくない。ガソリンについても一生懸命、値段を抑えてきたが、日本のガソリンはほとんどが輸入に頼っているので、円が安くなればなるほど、ガソリン代は上昇する。

高市さんは、（国家備蓄原油を）放出します、ガソリンの価格が上がらないようになんとか頑張りますって言うんだけれども、これがいつまで持つかということ。だけど、日本は備蓄原油を300日近く持っている。世界中にそんな国はない。頑張って備蓄を増やしてきた。だから、この備蓄が底をつかないうちに戦争が早く終わってくれることを願っている。

――小泉進次郎防衛大臣に期待することは？

石破 私の内閣で小泉さんは農林水産大臣をやってもらった。去年の今頃から米の高騰が問題になり、農水大臣就任後に彼は必ず米を3000円台に下げると言い、とても発信力のある大臣だった。安全保障と農水行政とは、また違った難しさがあるが、なぜ日本はこれをやらなければならないのか、なぜこれをやってはいけないのかを小泉さんの発信力で大勢の人に伝えてもらいたい。

――今後、トランプ大統領から自衛隊の派遣要請があったら？

石破 日本の自衛隊は根拠なくして出すわけにはいかない。出すならば、どういう状況に対応するために、どの法律を使って、具体的に何を出すのかということを明らかにしなければならない。今、ホルムズ海峡の機雷を除去するために自衛隊を派遣すれば、おそらく武力行使とみなされるだろう。では、日本はイランと戦争するのか。日本は独立主権国家で法治国家なのだから、トランプ大統領から何を言われても、それは日本の法律からみて難しいだろう。前提条件が多くあってすごく細かいことなので、簡単には答えられない。

――衆院選後、中道改革連合の野田佳彦元代表と話した？

石破 それは話ぐらいする。ただ、具体的な内容については言わない。人と会って話したことをペラペラとしゃべるような政治家は絶対に信頼されない。少なくとも私はそんな人は信用しない。

撮影・内外タイムス

《プロフィール》

石破茂（いしば・しげる）1957年生まれ、鳥取県出身。慶應義塾大学法学部卒。1986年衆議院議員に初当選。防衛大臣、農林水産大臣、地方創生・国家戦略特別区域担当大臣などを歴任。2024年第102代内閣総理大臣に就任。著書に「保守政治家わが政策 わが天命」（講談社）、「私はこう考える」（新潮社）など。