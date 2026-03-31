きょうは雨となった山形県内ですが、春の便りも届きました。酒田市と山形市で桜の開花が宣言されました。ともに去年より８日早い開花です。

【写真を見る】山形市では年度内に2回も！ 酒田市と山形市で桜の開花宣言 雨の県内に春の便り（山形）

大内希美アナウンサー「午前９時半の霞城公園。冷たい雨が降っています。ただ、桜の花が開いているのがちらほらと確認できるこれは開花宣言、期待できるのではないでしょうか！」

午前１０時。市の担当者が訪れ、標本木を確認します。

山形市の担当者「５輪以上の開花が確認されたことから、霞城公園における桜の開花を宣言いたします」

霞城公園にある山形市の標本木となるソメイヨシノは、きのうの日中２０度を超える暖かさとなったことで、開花が一気に進みました。例年より８日早く、山形市が独自に調査を始めた２０１７年以降で２番目に早い開花です。

■年度内に２回の開花宣言！

山形市まちづくり制作部公園緑地課 阿部勇輝さん「令和７年度も私が４月の最初に開花宣言をさせてもらったが、年度中２回もするとは思わなかった」

去年の開花は４月８日。今年は３月中の開花ということでなんとも珍しい年度内に２回の開花宣言となりました。

山形市まちづくり制作部公園緑地課 阿部勇輝さん「今年開花が早まったことで梅もまだ咲いている状況。梅も桜も合わせて楽しんでもらえれば」

一方、お堀沿いの桜並木は、まだつぼみです。これから順次咲き始めるだろうということです。

霞城公園の桜は、４月６日ごろに満開の予想でライトアップも満開に合わせて行われます。４月１１日と１２日には恒例の観桜会も開かれます。

■酒田市でも桜の開花宣言！



酒田市建設部 整備課 土井勝 課長「酒田市日和山公園の桜の開花を宣言します。こちらです！」

酒田市は、きのう午後３時頃に日和山公園にある基準木のソメイヨシノの開花が確認され、きょう午前に改めて市の担当者が開花宣言を行いました。

日和山公園のソメイヨシノが３０日に開花したのは、調査を始めた２０１５年以降最も早く、去年より８日早いということです。

酒田市建設部 整備課 土井勝 課長「咲く前から少し気温が高いなと言うところで、少し早そうだとは思っていたが、まさかの３月の開花という所でびっくりしている。明日から新しい生活が始まる方も多いので、そのひと押しに桜がひと押ししてくれるのではないかなと思う」

日和山公園周辺にはおよそ４００本の桜の木があり、来月１０日から酒田日和山桜まつりが始まります。また、きょうから日和山公園の六角灯台がサクラ色にライトアップされます。