なにわ男子・道枝駿佑が３１日、都内で主演映画「君が最後に遺した歌」（三木孝浩監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに共演の生見愛瑠と登壇した。

詩作が趣味の主人公（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱えるヒロイン（生見）のラブストーリーを描く。

道枝は、初単独主演作の感想をエゴサーチしたといい「長文の投稿もたくさんありましたね。（実の）姉も観に行ってくれてうれしかった」と笑顔で明かした。

劇中では父親役にも挑戦。「学生時代（を演じたパート）よりも、声色を低めにして落ち着いた雰囲気を出すようにしました。（娘役の子役の歌唱に合わせて）ギターを演奏するシーンもあったので、（なにわ男子の）ツアーにも持って行って練習していました」と入念な役作りを告白した。

イベントには娘役を演じた子役・英茉も登壇し、「本当はもっと一緒に撮影したかったです。またかっこいいギター弾いてね。ずっとずっと大好きです」などと手紙を読み上げた。

道枝は、思わぬサプライズに「うれしい！すごい染みました。（ギター）弦が切れるまで弾きます」と大感激。降壇時も、英茉を抱きかかえる道枝の“パパぶり”に、会場からは大歓声が上がっていた。