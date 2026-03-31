女優、モデルの生見愛瑠（24）が31日、都内で映画「君が最後に遺した歌」（三木孝浩監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。

物語は、詩作がひそかな趣味の青年・水嶋春人（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」の症状を抱えながらも歌唱と作曲の才能を持つクラスメート・遠坂綾音（生見愛瑠）の10年間を描くラブストーリー。生見は約1年半かけて歌とギターのレッスンを受けて撮影臨んだ。

SNSで感想をチェックしたという生見は「たくさんの方が号泣したとおっしゃってくださっていて、泣くシーンがそれそれ違って面白い」と反響を喜んだ。家族や共演者も見てくれたといい、仲の良い南原清隆（61）も鑑賞。「南原さんが観に行ってくれて、（劇中の）春人みたいに音声で吹き込んで感想を送ってくれて。めちゃくちゃ浸ってくれてるなあって（笑い）。ロマンチックでした」と感謝した。

「音楽のようにたくさんリピートされる作品になったらうれしいです。これからも愛してください」イベントには春人と綾音の娘・春歌を演じた英茉（7）も登壇。