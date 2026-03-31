登録者数1940万人を超える人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン＝36）が31日、YouTubeを更新。視聴者へメッセージを記した。

HIKAKINは「いつも応援してくれているみなさんへ。お騒がせしてしまい、申し訳ありません。本件は、4月5日（日）昼12:00にHikakinTVでお話させてください。もう少しだけ、待っていてください。ヒントはあの海の配信に隠されています。HIKAKIN」と手書きのメッセージを動画で投稿。メッセージと共に、荒れた海の上を船が航行する様子が流れている。

この投稿に視聴者からは「しおキンだったりして…」「海→産み→第二子か？」「HIKAKINさんに何もないなら良かった」「船、海＝ワンピースでしょうね」とさまざまなコメントが寄せられている。

HIKAKINは28日から、自身のチャンネル「HikakinTV」でライブ配信を行うも、黒一色の画面に波が寄せて返したものとみられる音声だけが流れる、動きのない動画が公開されている。29日早朝の段階で、配信時間は12時間近くに達した。この投稿の直前にはHIKAKIN本人が人気量販店「コストコ」で買い物チャレンジをする通常の動画があがっていただけに、突然の"異変"と受け取る反応も目立っている。さらに29日にはXで「しばらくSNSの投稿ができないかもしれません。トラブルではないので心配しないでください」とポストしていた。