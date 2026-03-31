女優杏（39）が3月31日、日本×フィンランド共同制作ドラマ「連続ドラマW BLOOD＆SWEAT」（4月5日スタート、日曜午後10時）完成報告会を東京・港区のフィンランド大使館で行い、ダブル主演のヤスペル・ペーコネン（45）と撮影エピソードを語った。

国境を越えた連続猟奇殺人事件の謎を追うクライムサスペンス。杏は警視庁捜査一課の刑事、ペーコネンはフィンランド国家捜査局の刑事役を演じた。

フランスと日本の二拠点生活を送る杏は、3カ月にわたり家族とフィンランドに滞在し、撮影を行った。「子ども3人、犬2匹も連れて家族での滞在でしたが、帰りたいと思ったことは1度もないくらい居心地が良かった。サウナがあったこともそうですし、お水も空気もおいしく、何のストレスもなく楽しかった」と話した。

撮影について「初めて英語による連続ドラマで、英語のせりふがいちばん大きなハードルになりました。アクションもたくさんありましたので、頭と体両方使って作品に挑みました」と笑顔。作品は「イッキ見した」と語り「早く皆さんの反応が見たいです」と自信をみせた。

ダニエル・トイヴォネン監督から「フィンランドのキムタク」と紹介された国民的俳優のペーコネンは、「日本と共同制作できるのは夢のような経験だった」。また「杏さんとはサウナについて話すことも多かった。フィンランドには存在しない『ととのう』というワードを教えていだきました」と笑顔で話した。