市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

31日夜、雨は一旦止みますが、あす1日、再び降り出すでしょう。3日・金曜日は晴れて花見日和ですが、週末の4・5日はまた雨でしょう。



31日正午の天気図です。

小野：

石川県の近くを低気圧が通過し、暖かく湿った空気が入りました。小松では、ことし石川県内で初めて25度以上の夏日になりました。





あす1日の予想天気図です。

小野：

低気圧は太平洋側に進み、石川県内は、高気圧が近づいて一見、晴れそうですが、海からの湿った北風が入り、雲が広がります。そして、九州の南に次の低気圧が進んできます。石川県内は午後から雨でしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

あす1日の雨は、あさって2日・木曜日の午前中にはあがります。3日・金曜日は晴れる時間が長いでしょう。週末の4・5日は、また雨空が戻ります。



市川：

天気の移り変わりが早いですね。



小野：

今の時期、金沢では最高気温が15度、最低気温が6度くらいが平年並みですので、どちらも平年より高い日が多いでしょう。



市川：

もうサクラが咲いた所では、お花見を楽しみにされている方もいらっしゃると思いますが、タイミングが難しそうですね。

