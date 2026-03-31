速水もこみち・貫地谷しほりほか、年度末に退所＆独立報告相次ぐ【発表まとめ】
【モデルプレス＝2026/03/31】2026年3月31日、年度末を迎え芸能界では多くのタレントが所属事務所から旅立つことを発表し、新たなスタートを切った。ここでは、同日に所属事務所から退所することを発表した人をまとめる。
【写真】41歳速水もこみち、直筆美文字で退所発表
女優の貫地谷しほりは、自身のInstagramで所属事務所「ABP inc.」を退所し、独立することを発表。「本日2026年3月31日をもって所属事務所 ABP inc.との契約を満了し退所することとなり、4月より独立することとなりました」と報告。「中学2年生の頃スカウトされこの世界に入りました。夢を持った事もなかった私に人前に立ってお芝居をするという大胆な夢を与えてくれました」と振り返り、「辛抱強く寄り添ってくれて26年。これまでの経験が今の私を作ってくれました」と思いを記した。
俳優の速水もこみちは自身のInstagramを通じて、所属事務所「研音」を退所することを発表。公開した直筆の文書では「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と報告。「10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました」と所属事務所での活動を振り返った。今後については「至らぬ点も多々ございますが、このご縁を大切に、皆さまに楽しんでいただけること、喜んでいただけること、そして少しでもお役に立てるよう、精進してまいります」とつづっている。
TBS系「王様のブランチ」（土曜あさ9時30分〜）でリポーターをつとめるタレント日向未来は、株式会社アデッソを退所することを報告。「お世話になった約13年間、多くの学びや経験をさせていただき成長することができました。これまで支えてくださった事務所の皆様には、心より感謝しております」と感謝をつづり、今後はフリーランスで活動していくことを説明した。
TBS系日曜劇場「下剋上球児」（2023）などに出演し、話題を呼んだ階晴紀は太田プロダクションを退所したことを報告。「芸人を志して養成所に通い始めた5年前から今日に至るまで、大きな実績があるわけでもない私が諦めずに活動を続けてこられたのは、支えてくださった事務所の方々、切磋琢磨した仲間、そして何より応援してくださる皆様のお陰です」と感謝を綴り、「しばらくはフリーで活動しますが、『今後のこと』については近日中に発表させていただく予定です」と予告している。
オーディション番組「TBSスター育成プロジェクト『私が女優になる日＿』season2」でグランプリを獲得し、女優デビューを果たした幸澤沙良は、自身のInstagramを通じて、田辺エージェンシーを退所することを発表。「右も左も分からない未熟な私を温かく迎え入れ、今日まで1つ1つ丁寧に導いてくださった事務所の皆様、そしてお仕事を通じて出会った全ての関係者の皆様には、本当に感謝しております」と感謝を記し、「これまで学ばせていただいたことを糧に、これからも自分らしく精進してまいりますので、温かく見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけている。
芸人の三浦マイルドは自身のXを通じて、吉本興業との洗足マネジメント契約を終了することを報告。「4月以降は、営業サポート契約で吉本興業と関わっていく事になります」と打ち明け、「自分が、この業界で活動していけてるのも、会社に育ててもらったおかげです。今は自分の事でいっぱいいっぱいですが、いつか恩返しできる芸人になりたいと思います。これからも精進してまいります」とコメントしている。
雑誌「MEN'S NON-NO」（集英社）の専属モデルとして活動している守屋光治は、「私は本日3／31をもちまして、4年間所属させていただいたbe natural を退所すると共にモデル活動を終了いたします」と退所とモデル活動終了を報告。「約14年間モデルとしてたくさんのお仕事をいただき、応援してくださる皆様や関係者の皆様、そして友人達にも支えてもらいながら様々な経験をすることができました。本当にありがとうございます」と感謝をつづっている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳速水もこみち、直筆美文字で退所発表
◆貫地谷しほり
女優の貫地谷しほりは、自身のInstagramで所属事務所「ABP inc.」を退所し、独立することを発表。「本日2026年3月31日をもって所属事務所 ABP inc.との契約を満了し退所することとなり、4月より独立することとなりました」と報告。「中学2年生の頃スカウトされこの世界に入りました。夢を持った事もなかった私に人前に立ってお芝居をするという大胆な夢を与えてくれました」と振り返り、「辛抱強く寄り添ってくれて26年。これまでの経験が今の私を作ってくれました」と思いを記した。
◆速水もこみち
俳優の速水もこみちは自身のInstagramを通じて、所属事務所「研音」を退所することを発表。公開した直筆の文書では「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と報告。「10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました」と所属事務所での活動を振り返った。今後については「至らぬ点も多々ございますが、このご縁を大切に、皆さまに楽しんでいただけること、喜んでいただけること、そして少しでもお役に立てるよう、精進してまいります」とつづっている。
◆日向未来
TBS系「王様のブランチ」（土曜あさ9時30分〜）でリポーターをつとめるタレント日向未来は、株式会社アデッソを退所することを報告。「お世話になった約13年間、多くの学びや経験をさせていただき成長することができました。これまで支えてくださった事務所の皆様には、心より感謝しております」と感謝をつづり、今後はフリーランスで活動していくことを説明した。
◆階晴紀
TBS系日曜劇場「下剋上球児」（2023）などに出演し、話題を呼んだ階晴紀は太田プロダクションを退所したことを報告。「芸人を志して養成所に通い始めた5年前から今日に至るまで、大きな実績があるわけでもない私が諦めずに活動を続けてこられたのは、支えてくださった事務所の方々、切磋琢磨した仲間、そして何より応援してくださる皆様のお陰です」と感謝を綴り、「しばらくはフリーで活動しますが、『今後のこと』については近日中に発表させていただく予定です」と予告している。
◆幸澤沙良
オーディション番組「TBSスター育成プロジェクト『私が女優になる日＿』season2」でグランプリを獲得し、女優デビューを果たした幸澤沙良は、自身のInstagramを通じて、田辺エージェンシーを退所することを発表。「右も左も分からない未熟な私を温かく迎え入れ、今日まで1つ1つ丁寧に導いてくださった事務所の皆様、そしてお仕事を通じて出会った全ての関係者の皆様には、本当に感謝しております」と感謝を記し、「これまで学ばせていただいたことを糧に、これからも自分らしく精進してまいりますので、温かく見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけている。
◆三浦マイルド
芸人の三浦マイルドは自身のXを通じて、吉本興業との洗足マネジメント契約を終了することを報告。「4月以降は、営業サポート契約で吉本興業と関わっていく事になります」と打ち明け、「自分が、この業界で活動していけてるのも、会社に育ててもらったおかげです。今は自分の事でいっぱいいっぱいですが、いつか恩返しできる芸人になりたいと思います。これからも精進してまいります」とコメントしている。
◆守屋光治
雑誌「MEN'S NON-NO」（集英社）の専属モデルとして活動している守屋光治は、「私は本日3／31をもちまして、4年間所属させていただいたbe natural を退所すると共にモデル活動を終了いたします」と退所とモデル活動終了を報告。「約14年間モデルとしてたくさんのお仕事をいただき、応援してくださる皆様や関係者の皆様、そして友人達にも支えてもらいながら様々な経験をすることができました。本当にありがとうございます」と感謝をつづっている。（modelpress編集部）
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