3CEの美容液クッション新登場♡素肌感×カバー力で透明美肌に

ナチュラルなのにしっかりキレイに見せたい♡そんな理想を叶える新作が登場。3CEの美容液クッションは、光を味方につけた補正力で、まるでフィルターをかけたような美肌印象へ導きます。軽やかなつけ心地と高いカバー力を両立し、毎日のベースメイクをアップデートしてくれる注目アイテムです♪

光で整える新発想カバー力



「フィッティング メッシュ カバークッション」は、オーロラパール※1を配合した新技術が特徴。黄色・ピンク・紫の光が肌悩みに合わせて反射し、色ムラやくすみ、毛穴を自然にカバーします。

厚塗り感なく仕上がるため、素肌のような透明感※2を演出できるのが魅力です。

※1 合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、酸化鉄、酸化スズ（メイクアップ成分）

※2 メイクアップ効果による

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軽やかで崩れにくい仕上がり



薄膜で肌にぴたっと密着するテクスチャーにより、重ねても厚塗り感が出にくい設計。24時間※3続く美しい仕上がりで、長時間の外出でも安心です。

皮脂を吸着してベタつきを抑えながら、さらっとした心地よさをキープします。

※3 3CE調べ、個人差があります

スキンケア発想のうるおい感



パンテノールやヒアルロン酸Na※4などの美容成分を配合し、みずみずしい使用感を実現。メイク中も肌にうるおいを与え、乾燥しにくいのが嬉しいポイントです。

さらにSPF40・PA+++で紫外線対策も叶え、日常使いにぴったりなアイテムに仕上がっています。

※4 パンテノール、ヒアルロン酸Na（整肌成分）

3CE フィッティング メッシュ カバークッション



価格：4,939円（税込）

カラー：P01／N01／N1.5／N02／N03／W01

発売日：2026年5月16日（土）

※2026年4月11日（土）よりロフトにて先行発売（順次展開）

理想の素肌を手に入れて♡



軽やかさとカバー力を両立した3CEの美容液クッションは、毎日のメイクをもっと快適にしてくれるアイテム♡

自然なツヤと透明感で、ワンランク上のベースメイクが叶います。自分の肌に合ったカラーを選んで、理想の素肌仕上げを楽しんでみてくださいね♪