かわいいと思う『ボーイフレンド2』メンバーランキング！ 2位は「リュウキ」、1位は？
All About ニュース編集部は3月6〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象にNetflixで配信中の日本初となる男性同士の恋愛リアリティーショーの第2弾『ボーイフレンド2』に関するアンケート調査を実施しました。
今回はその中から、「かわいいと思う『ボーイフレンド2』メンバー」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、リュウキ。つらい過去を断ち切って次の恋愛に進もうとする、ピュアで一生懸命な姿と無邪気な笑顔が、年上メンバーたちの母性・父性をくすぐるメンバー最年少の大学生。そっけなくて“ワルい男”に惹かれてしまうと公言する危なっかしい面や甘え上手な一面で、みんなにかわいがられる弟的存在です。
回答者からは、「アイドルのような顔立ちも、ぬいぐるみを抱きしめている姿も可愛いから」（20代女性／東京都）、「明るくて人懐っこい雰囲気で、笑顔が多く、無邪気なリアクションがかわいいタイプだからです」（60代女性／愛知県）、「アイドルみたいに可愛いです」（40代女性／東京都）、「グリーンルーム出る時の、だいすき！ がやばすぎた」（20代女性／滋賀県）、「笑った顔が良い！ かわいい！」（30代女性／東京都）などの声がありました。
1位は、ボミ。初めての恋人を探している東京都出身の大学生。ピュアな恋愛に憧れる純粋さと屈託のない笑顔、一途で一生懸命な姿が魅力です。ほかのメンバーの悩みに寄り添う優しさや満面の笑顔でストレートに愛情表現をする姿は、男女問わず多くの視聴者の心をつかんでいます。
回答者からは「ちょっとしたことで一喜一憂してるところが可愛い」（20代女性／静岡県）、「ボミは笑顔がかわいくて、見ているだけで癒されるからです」（30代女性／東京都）、「子犬みたいに目がかわいくて、いつも一生懸命なところも合わさって、とてもかわいい」（40代女性／福岡県）、「愛嬌があるところ。周りの雰囲気を和ませるような笑顔がとてもかわいいと思いました」（30代女性／東京都）、「甘えるように語る姿がとても愛おしく思えるからです」（50代その他／愛知県）などのコメントが寄せられています。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:福島 ゆき)
今回はその中から、「かわいいと思う『ボーイフレンド2』メンバー」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：リュウキ／62票
2位は、リュウキ。つらい過去を断ち切って次の恋愛に進もうとする、ピュアで一生懸命な姿と無邪気な笑顔が、年上メンバーたちの母性・父性をくすぐるメンバー最年少の大学生。そっけなくて“ワルい男”に惹かれてしまうと公言する危なっかしい面や甘え上手な一面で、みんなにかわいがられる弟的存在です。
1位：ボミ／86票
1位は、ボミ。初めての恋人を探している東京都出身の大学生。ピュアな恋愛に憧れる純粋さと屈託のない笑顔、一途で一生懸命な姿が魅力です。ほかのメンバーの悩みに寄り添う優しさや満面の笑顔でストレートに愛情表現をする姿は、男女問わず多くの視聴者の心をつかんでいます。
回答者からは「ちょっとしたことで一喜一憂してるところが可愛い」（20代女性／静岡県）、「ボミは笑顔がかわいくて、見ているだけで癒されるからです」（30代女性／東京都）、「子犬みたいに目がかわいくて、いつも一生懸命なところも合わさって、とてもかわいい」（40代女性／福岡県）、「愛嬌があるところ。周りの雰囲気を和ませるような笑顔がとてもかわいいと思いました」（30代女性／東京都）、「甘えるように語る姿がとても愛おしく思えるからです」（50代その他／愛知県）などのコメントが寄せられています。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:福島 ゆき)