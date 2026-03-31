文章を読みやすく整えるための大切な記号から、忘れられないほど心に残る強い印象、そして小ぶりで機能的な様子まで、3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。読み書きの基本や、日常で使うアイテムのサイズ感を思い浮かべながら、正解を探してみましょう。

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文章をつづる際のマナーや心に響く強い感覚を表す言葉には「共通のパーツ」が隠れています。ひらがなクイズに挑戦してみてください。

今回は、文を区切り意味を明確にする記号の呼び名から、強烈な存在感を放つ表現、さらには無駄を削ぎ落とした形を指す言葉まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□うてん
いんぱ□□
こんぱ□□

ヒント：文章の途中に打つ「、」や、終わりに打つ「。」といった記号をまとめて何といいますか？

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正解：くと

正解は「くと」でした。

▼解説
くとうてん（句読点）
いんぱくと（インパクト）
こんぱくと（コンパクト）
文章にリズムを生み出し、読み手へ正しく意味を届けるための道標である「句読点（くとうてん）」や、一瞬で心をつかむような強烈な存在感を指す「インパクト（いんぱくと）」、機能美を保ちながらも無駄な厚みや大きさを削ぎ落とした「コンパクト（こんぱくと）」。

表記上のルールから、感性に訴えかける衝撃、そして現代的なスマートな造形まで。たった2つの共通する音が、全く異なる性質の言葉をしっかりと支えているのは、日本語のパズルならではの発見ですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)