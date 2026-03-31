俳優の吉川愛が自身のInstagramを更新し、映画『鬼の花嫁』の舞台挨拶に出席した際の写真を多数公開した。

参考：永瀬廉と吉川愛の魅力を池田千尋監督が語る 『鬼の花嫁』メイキング写真公開

吉川は「映画「鬼の花嫁」舞台挨拶ありがとうございました」と感謝の言葉を綴り、ブラックドレス姿の写真を大量にアップ。深いスリットが入り背中が大きく開いたデザインに、赤いベルベットのロンググローブとクリスタルをあしらったチョーカーが映える。暗がりの中で頬杖をつくようなアンニュイな表情、振り返りざまに肩越しにカメラを見つめるクールな横顔が写されている。

さらに階段前で全身を捉えたショットでは、黒のドレスと赤のグローブのコントラストが目を引く華やかな佇まいを見せている。手にしたカメラの画面を見せる茶目っ気のある1枚や、目を閉じて微笑むリラックスした表情も。そのほかベージュのシャツワンピースにチョーカーを合わせたカジュアルな装いも披露している。

映画『鬼の花嫁』はクレハの同名小説を、永瀬廉（King & Prince）と吉川愛のダブル主演で実写化した作品。吉川は3月26日に都内で開催された公開前夜祭舞台挨拶に、永瀬、伊藤健太郎、片岡凜らキャスト陣と共に出席していた。（文＝リアルサウンド編集部）