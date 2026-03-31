「イケア」×『ぽこ あ ポケモン』スペシャル企画決定！ ピカチュウをイメージしたルームセット登場
スウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー「イケア」は、4月1日（水）から、『ポケットモンスター』の新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とタッグを組んだスペシャル企画の実施を決定した。
【写真】カビゴンとゆったりくつろげるルームセットもかわいい！
■カビゴンイメージも
今回開催されるのは、『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内に、クラウド島「IKEAアイランド」が登場し、「イケア」のデザイナーが手掛けた“ポケモンをイメージしてつくり上げた家での暮らし”を体験できる企画。
クラウド島「IKEAアイランド」は、4月1日（水）から5月10日（日）の間で見学が可能。「イケア」店舗で見つけた“じゅうしょ”をゲーム内のバーチャルモードで入力すると、ピカチュウとカビゴンをイメージした特別な部屋の訪問がかなう。
なお、「IKEAアイランド」を訪れるためのコード（じゅうしょ）は、「イケア」店舗に設置されるピカチュウとカビゴンをイメージしたルームセットでゲットすることができる。
さらに、4月18日（土）から5月10日（日）の間実施されるスタンプラリーのほか、税込5000円以上購入したIKEA Familyメンバー限定でオリジナルステッカーを配布するプレゼント企画も用意。
そのほか、店舗内の「スウェーデンレストラン」では、ポケモンのデコレーションで彩られたケーキやフォトスポットが用意され、ゲーム内と店舗の両方で『ぽこ あ ポケモン』の世界観を楽しめる。
（C）2026 Pokemon． （C）1995‐2026 Nintendo／Creatures Inc．／GAME FREAK inc．
（C）2026 KOEI TECMO GAMES
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
【写真】カビゴンとゆったりくつろげるルームセットもかわいい！
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今回開催されるのは、『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内に、クラウド島「IKEAアイランド」が登場し、「イケア」のデザイナーが手掛けた“ポケモンをイメージしてつくり上げた家での暮らし”を体験できる企画。
なお、「IKEAアイランド」を訪れるためのコード（じゅうしょ）は、「イケア」店舗に設置されるピカチュウとカビゴンをイメージしたルームセットでゲットすることができる。
さらに、4月18日（土）から5月10日（日）の間実施されるスタンプラリーのほか、税込5000円以上購入したIKEA Familyメンバー限定でオリジナルステッカーを配布するプレゼント企画も用意。
そのほか、店舗内の「スウェーデンレストラン」では、ポケモンのデコレーションで彩られたケーキやフォトスポットが用意され、ゲーム内と店舗の両方で『ぽこ あ ポケモン』の世界観を楽しめる。
（C）2026 Pokemon． （C）1995‐2026 Nintendo／Creatures Inc．／GAME FREAK inc．
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