タレントの滝沢カレン（33）が31日、TBS系新料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演。3歳から11年間、続けていた習い事について語った。

滝沢、料理家でタレントの和田明日香が、週替わりでMCを担当する料理番組。1週間のテーマ食材から、MCがフィーリングで料理を決定。月〜金曜まで1日1品ずつ紹介し、ゲストもまじえトークしながら料理を仕上げていく。

1週目のMCは滝沢で、テーマは春キャベツ。ゲストは俳優の中沢元紀。この日は春キャベツと、茨城県出身の中沢が大好きな納豆を使った「春キャベツと納豆ペペロンパスタ」をフィーリングで作った。

進行の「コットン」西村真二と中沢が学生時代部活動について話をする中、自身の部活動について「私、帰宅部で」と滝沢。「クラシックバレエを外で習っていたので、一回家に帰って、習い事に行くっていう生活をしてました」と明かした。

西村が「どれぐらいですか？」と聞くと、「3歳から14歳までの11年間、やってました。大好きだったんで」と滝沢。

西村が「結構ガッツリ。芸能入るまでやられてたんですね」と確認すると、滝沢は「そうです。で、“絶対に女優さんになりたい”と思って。3カ所通っていたんですけど、一気に辞めて、こっちの道に行こうと思って。3箇所通ってました。各地に…。各地っていうか、東京都内地。いろんなところに行ってました」と話した。