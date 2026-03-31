俳優の速水もこみちさん（41）が31日、インスタグラムで、所属事務所「研音」を退所することを明らかにしました。

【映像】所属事務所の退所を発表した速水もこみち

速水さんは「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりおわび申し上げます」と、事務所の退所を報告しました。

そして「10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないようなすてきな景色をともに見させていただきました。皆さまとのご縁は財産だと思っております。心から感謝申し上げます」と、周囲への感謝の思いを伝えました。

その上で「至らぬ点も多々ございますが、このご縁を大切に、皆さまに楽しんでいただけること、喜んでいただけること、そして少しでもお役に立てるよう、精進してまいります。明日4月1日から新たなスタートとなりますが、今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。いつも本当にありがとうございます」とつづりました。

また、研音も速水の退所を発表。公式サイトで「速水もこみちは2026年3月31日をもちまして研音グループを離れ、新たなスタートをきることになりました。つきましては3月31日をもちまして、速水もこみちオフィシャルサイト（PC、モバイル共通）を終了させていただきます。なにとぞご理解の程、よろしくお願い申し上げます」と伝えました。（『ABEMA NEWS』より）