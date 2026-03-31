自転車の軽微な交通違反に対し、16歳以上を対象に反則金を納めれば刑事罰を免れ前科もつかない「青切符」の運用が4月1日から始まります。

これまで自転車の違反にはすべて「赤切符」が交付されていて、刑事手続きに移行し、起訴された場合には裁判を受け、前科がつくなどしていました。

ただ刑事手続きは時間がかかるうえ、最終的に不起訴となる場合は違反者への責任追及が不十分だという指摘もありました。

「青切符」の導入でより効率的で効果的な取り締まりを行うことができると期待されています。

「青切符」は113種類の交通違反に対して導入され、違反ごとに反則金の額が定められています。

原則としてまず違反者に指導・警告を行ったうえで従わない場合に交付されますが、特に重大な事故につながるおそれが高い違反

・遮断機が下りた踏切への立ち入り

・ブレーキのない自転車の運転

・「ながらスマホ」

については、指導・警告なしでいきなり「青切符」を交付することもあるということです。

また歩道を自転車で通行できるのは、

・道路標識などで歩道を通行できるとされている場合

・13歳未満の子供や70歳以上の高齢者である場合

・車道を走るのが危険な場合

などに限られます。

主な違反の反則金の額は、

最高額は「ながらスマホ」で1万2000円、

遮断機が下りた踏切への立ち入りは7000円、

信号無視や逆走・歩道通行などの通行区分違反は6000円です。

そのほかの違反行為の反則金は、

・ブレーキのない自転車の運転

・一時不停止

・都道府県の公安委員会規則違反となる傘差し運転とイヤホンを付けて周囲の音が聞こえていない状態での運転

などが5000円です。

さらに、

・小学生以上の人を乗せての2人乗り

・歩行者にむやみにベルを鳴らす行為

・2段階右折の違反

・並走

などが3000円となっています。

一方、酒気帯び運転やあおり運転、「ながらスマホ」で交通の危険を生じさせたものなどの重大な違反は引き続き「赤切符」の対象です。